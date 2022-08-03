يبحث طلاب الثانوية العامة عن طريقة التسجيل في أرامكو هذا العام 1444، إذ أنه متاح إليهم ولكن من خلال رابط، ولا بد من توفر كافة الشروط بالمتقدمين، والتي تم تحديدها من قبل شركة أرامكو ونظراً للتساؤلات المتعددة خلال هذه الفترة عن ذلك الأمر، فإن مقالنا سيوضح لكم طريقة تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444.

تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444

بإمكان الطلاب الحاملين لشهادة الثانوية أن يسجلوا بالتدريب الصيفي لشركة أرامكو، وهذا يكون من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساعدهم في ذلك وهي كالآتي:

لابد أولاً من الدخول لصفحة التسجيل أرامكو .

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.

تضيف بعدها كلمة السر.

تختار البرنامج الذي ترغب في أن تقدم عليه.

ترفع جميع المستندات المطلوبة حتى تتمكن من التسجيل، وهي الهوية الوطنية، المؤهلات العلمية الخاصة بالتسجيل.

لابد من اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والرياضة للأشخاص المقبولين بالاختبار الأول.

اجتياز الفحص الطبي.

ثم بعد ذلك توقع اتفاقية للتدريب مع أرامكو وبأنك من المرشحين للبرنامج.

يحضر بعد ذلك الفائزين لمقرات التدريب قبل ابتداء البرنامج.

شروط التقديم بأرامكو لطلاب الثانوي

إن شركة أرامكو قد وضعت بعض الشروط لطلاب الثانوية الراغبين في أن يسجلوا بالبرنامج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً لابد من حصول المتقدم على 75% بالثانوية وهذا هو الحد الأدنى.

وبالنسبة لدرجة اختبار القياس تكون

الحد الأقصى لسن الشخص المتقدم للبرنامج 40 سنة.

ضرورة كون المتقدم حاملاً للثانوية العامة بدءً من 1439 حتى

عدم الالتحاق بأي برنامج يتبع أرامكو بشكل مسبق

أن يكون الطالب بمراحل الثانوي سواء بالصف الأول أو الثاني أو حتى الثالث.

الحد الأدنى الخاص بعمر طلاب الثانوي 22 عام. ولابد من إحضار موافقة من ولي الأمر خلال التسجيل.

مزايا برنامج أرامكو

إن طلاب الثانوية العامة يطمحوا في التقديم لبرنامج أرامكو بالدورة الصيفية، لما له مميزات متعددة، وإليكم مزايا برنامج وهي كالآتي: