نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444 في المقال التالي
يبحث طلاب الثانوية العامة عن طريقة التسجيل في أرامكو هذا العام 1444، إذ أنه متاح إليهم ولكن من خلال رابط، ولا بد من توفر كافة الشروط بالمتقدمين، والتي تم تحديدها من قبل شركة أرامكو ونظراً للتساؤلات المتعددة خلال هذه الفترة عن ذلك الأمر، فإن مقالنا سيوضح لكم طريقة تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444.
تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444
بإمكان الطلاب الحاملين لشهادة الثانوية أن يسجلوا بالتدريب الصيفي لشركة أرامكو، وهذا يكون من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساعدهم في ذلك وهي كالآتي:
- لابد أولاً من الدخول لصفحة التسجيل أرامكو .
- ثم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.
- تضيف بعدها كلمة السر.
- تختار البرنامج الذي ترغب في أن تقدم عليه.
- ترفع جميع المستندات المطلوبة حتى تتمكن من التسجيل، وهي الهوية الوطنية، المؤهلات العلمية الخاصة بالتسجيل.
- لابد من اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والرياضة للأشخاص المقبولين بالاختبار الأول.
- اجتياز الفحص الطبي.
- ثم بعد ذلك توقع اتفاقية للتدريب مع أرامكو وبأنك من المرشحين للبرنامج.
- يحضر بعد ذلك الفائزين لمقرات التدريب قبل ابتداء البرنامج.
شروط التقديم بأرامكو لطلاب الثانوي
إن شركة أرامكو قد وضعت بعض الشروط لطلاب الثانوية الراغبين في أن يسجلوا بالبرنامج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- أولاً لابد من حصول المتقدم على 75% بالثانوية وهذا هو الحد الأدنى.
- وبالنسبة لدرجة اختبار القياس تكون
- الحد الأقصى لسن الشخص المتقدم للبرنامج 40 سنة.
- ضرورة كون المتقدم حاملاً للثانوية العامة بدءً من 1439 حتى
- عدم الالتحاق بأي برنامج يتبع أرامكو بشكل مسبق
- أن يكون الطالب بمراحل الثانوي سواء بالصف الأول أو الثاني أو حتى الثالث.
- الحد الأدنى الخاص بعمر طلاب الثانوي 22 عام. ولابد من إحضار موافقة من ولي الأمر خلال التسجيل.
مزايا برنامج أرامكو
إن طلاب الثانوية العامة يطمحوا في التقديم لبرنامج أرامكو بالدورة الصيفية، لما له مميزات متعددة، وإليكم مزايا برنامج وهي كالآتي:
- يزود الطلاب المسجلين بالبرنامج براتب شهري
- التأمين للسكن الخاص بالطلاب بمقرات الشركة أو حتى بالعقارات التابعة لها.
- نقل الطلاب من السكن لمقر البرنامج يكون بشكل مجاني.
- يحصل المتقدمين على تأمين صحي ورعاية مجانية طوال فترة الدورة.
- يستفيد من خدمات الطيران الداخلية التي تقدمها أرامكو للموظفين.
- الطالب يحصل على كافة الإجازات من قبل هيئة التدريب وإجازة رمضان الطويلة.
- يتم تزويد الطلاب بالدروس الخاصة بالتقويم عند الحاجة.
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