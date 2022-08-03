نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموحد جامعة طيبة 1444 taibahu.edu.sa شروط القبول في جامعة طيبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد العديد من الطلاب الاستعلام عن رابط نتيجة قبول جامعة طيبة لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي الاتي 1444 في المملكة العربية السعودية، وقد ارتفعت عمليات البحث عن تلك النتائج في جامعة طيبة و بعض الجامعات السعودية، ويذكر ان نتائج الترشيح الأولى للطلاب تمت وفقا لمعايير وشروط من اهمها ترتيب رغبات الطالب، مع مراعاة الأماكن المتوفرة بالكليات، وسوف نعرض لكم رابط وموعد النتائج بجامعة طيبة وشروط الالتحاق بها.

نتائج القبول الموحد بجامعة طيبة

وقد اعلنت جامعة طيبة موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد جامعة طيبة 1444، والذي من المقرر أن يكون اليوم الأربعاء الموافق يوم ٥ من شهر محرم ١٤٤٤ه‍، والموافق يوم ٣ من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢م، وأكدت الجامعة بأنه سوف تتم عملية التأكيد بداية من يوم الأربعاء الموافق يوم ٥ من محرم ١٤٤٤ه‍ الموافق يوم ٨ من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، حتى يوم السبت ٨ من شهر محرم ١٤٤٤ه‍، الموافق ٦ من أغسطس ٢٠٢٢م، ولابد على الطالب المتقدم القيام بتأكيد القبول خلال المدة من 3 أغسطس حتى 6 أغسطس ولا يمكن أن يتأخر في التأكيد وعليه استكمال باقي الاجراءات.

رابط نتيجة قبول جامعة طيبة

وضعت جامعة طيبة رابط لمعرفة نتائج القبول الموحد جامعة طيبة 1444، وذلك بالطريقة الإلكتروني عبر موقع الجامعة الرسمي الالكتروني، مع تأكيد القبول من قبل الطلاب علي هذا الموقع أيضا، ويمكنك معرفة اسماء الطلاب المقبولين من هنا.

شروط القبول في جامعة طيبة ١٤٤٤ه‍

وضعت جامعة طيبة، مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

• لابد أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

• وأن يحمل شهادة الثانوية العامة بإصدار حديث ولا تتعدى ال 3 اعوام.

• ولابد عند التقديم في جامعة طيبة أن لا يتعدى عمر الطالب عن 25 سنة.

• اجتياز الطالب المقابلات الشخصية التي تتم في عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة.

• أن يخضع الطالب لإجراء الفحص الطبي بالمكان المحدد من قبل جامعة طيبة.

• لابد أن تكون جميع البيانات التي تم تدوينها في عملية التسجيل الالكتروني صحيحة وتتطابق مع المستندات الأصلية.

• لابد على الطالب البدء في دراسة الفصل الدراسي الأول وعدم الغياب.

نتائج القبول جامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، نتائج الفرز الأول للمرشحين للقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعة، كما أعلنت الجامعة أن 8 محرم 1444 هـ نهاية فترة القبول الجامعي، كما أوضحت الجامعة أنه يمكن إكمال إجراءات القبول عن طريق زيارة موقع مكتب القبول والتسجيل فى الجامعة، ثم تحديد خدمات لإكمال عملية القبول،ثم النقر على رابط تأكيد قبولك الأولى.