عروض لولو هايبر ماركت في السعودية وكم سعر الإلكترونيات؟

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية هي عروض مميزة تسهل التسوق على الجميع، وبها حسومات قوية على منتجات مختلفة، ومن أبرز ما يتم تقديمه هذا الأسبوع هي عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات بالإضافة إلى أن كتالوج عروض لولو هايبر ماركت اليوم متوفر به عروض على أجهزة المنزل والمعيشة والمنتجات الطازجة ومنتجات البقالة بشتى أنواعها، واستطاع الهايبر أيضًا أن يوفر عروض على الأطعمة العالمية مثل الأطعمة الفلبينية والهندية المفضلة لدى البعض ومنتجات الأطفال أيضًا والملابس لذا سنقدم كتالوج لولو ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية

حصلت عروض لولو هايبر ماركت في السعودية على إعجاب الجميع نظرًا لشمولها كافة المنتجات التي نحتاج إليها على مدار اليوم سواء المأكل أو المشروبات والملابس والإلكترونيات والأجهزة، والعروض المقدمة على الأطعمة الطازجة تشمل الزبدة والسمن ومنتجات الألبان والمعلبات والدواجن واللحوم والمأكولات البحرية بالإضافة إلى الخضار والفواكه ومتوفر في العروض أيضًا الأطعمة الجاهزة ومن أهمها:

يمكن الحصول على لحم الخروف السعودي الكامل بحجم يبدأ من عشرين كيلو جرام بسعر 750 ريال سعودي، بينما لحم الأرنب الطازج الكامل القطعة الواحدة بسعر 47 ريال سعودي.

وعند الحصول على لحم كتف الغزال النيوزلندي نصف كيلو جرام سيكون السعر 69.95 ريال سعودي، بينما سعر الدجاج بالعظم المتبل نصف كيلو جرام سعره في العروض 12.35 ريال سعودي.

متوفر أنواع من المجمدات مثل الوطنية دجاج كامل طازج حجم كيلو جرام بسعر 21 ريال سعودي، وهناك الفروج الذهبي الدجاج الكاملة بسعر 19 ونصف ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات

يمكن الحصول على إكسيد تابلت بمساحة 32 جيجا بايت ويعمل بنظام الجيل الرابع بسعر 699 ريال سعودي، أو جهاز سامسونج جهاز لوحي بنفس المساحة ومتوفر في عروض لولو هايبر ماركت باللون الفضي بسعر 949 ريال سعودي، وعند شراء جهاز سامسونج جالكسي جهاز لوحي بمساحة 64 جيجا بايت الجيل الخامس باللون الأسود سعره 2399 ريال سعودي.

ومن بين الإلكترونيات المتوفرة عروض على الشاشات الذكية مثل شاشة نيكاي إل إي دي مساحة 32 بوصة بسعر 634 ريال سعودي، أو شاشة نيكاي أندرويد الذكية بمساحة 70 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي.