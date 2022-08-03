نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في جدارة ٣ الجديد 1444 في المقال التالي
إن نظام جدارة قد سهل على المتقدمين لإيجاد وظائف حكومية، وهذا من خلال كتابة البيانات وتسجيلها بالشكل الإلكتروني، لكي يبحثوا له عن وظيفة مناسبة، ولذلك فكثير من الأشخاص يهتموا بهذا الأمر، ومن خلال مقالنا سنوضح إليكم رابط التسجيل في جدارة ٣ الجديد 1444.
رابط التسجيل في جدارة ٣ الجديد 1444
بإمكانك أن تقوم بالتسجيل في جدارة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها ثم تسجل الدخول وتتبع التعليمات، حتى تتم هذا الأمر بنجاح، وبإمكانك بعد ذلك الاستمتاع بكافة الأشياء الأخرى التي تتوفر لك في الموقع.
خطوات التسجيل بجدارة
بإمكانك التسجيل بجدارة ولكن عليك القيام ببعض الخطوات المساعدة لك في التسجيل بمجرد الدخول على الرابط، وإليكم طريقة تسجيل وهي كالآتي:
- أولاً عليك أن تتوجه الي موقع جدارة .
- تضغط على خانة تسجيل جديد المتواجدة بالصفحة الرئيسية.
- تدخل رقم الهوية.
- تعمل على إدخال تاريخ الميلاد.
- تختار بعدها الجنس.
- تكتب رمز التحقق.
- تضغط على خانة الدخول.
- تدخل بعد ذلك المعلومات الشخصية التابعة للمستخدم من الاسم الأول، اسم الأب والجد والعائلة، وتاريخ الميلاد.
- تدخل بعد ذلك البيانات التابعة للحالة الصحية إن كان لديك إعاقة أو لا، وعليك أن ترفق الشهادة الصحية إن كنت من الأشخاص المعانين من أي إعاقة.
- تحدد إن كنت تعمل أو لا.
- تدخل بعد ذلك بيانات التواصل من مدينة الإقامة، الفرع الأقرب إليك، رقم الهاتف، وتضيف رقم جوال يكون إضافي، البريد الإلكتروني وتعمل على تأكيده.
- بعد ذلك تدخل بيانات الدرجة العلمية والمؤسسة التي حصلت منها على درجات العلمية نظام الدراسة، نوع المعدل، التخصص الذي كنت به، تضيف الدرجة العلمية، ومعدله التراكمي، وتاريخ التخرج.
- يتم إرفاق كافة المستندات التي تتعلق بالدرجة العلمية من نسخة المؤهل، المعادلة إن كنت حصلت على الشهادة من أي مكان خارج المملكة، شهادات الامتياز إن كانت موجودة، الدبلوم التربوي أو أي دبلومات أخرى إن توفرت.
- تقوم بتعبئة جميع البيانات من نوع الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها هل هي بالقطاع الخاص أو نظام تدريب يكون غير منتهي أو عقد عمل أو عمل جزئي.
- ثم الحالة الصحية تحدد هل أنت ترتدي نظارات طبية ثم الوزن والطول.
- بعد ذلك تضيف مهارات اللغة الانجليزية، تحدث، قراءة، مهارات حاسب آلي، أو كتابة.
- تعمل على تعيين كلمة السر وتؤكدها.
- تتعهد صحة المعلومات التي تم إدخالها للنظام.
- تضغط فوق كلمة حفظ.
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