نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول الموحد جامعة جازان 1444 jazanu.edu.sa للبكالوريوس والدبلوم في المقال التالي
تم الإعلان في جازان عن بوابة القبول الموحد جامعة جازان، الذين تم تقديمهم مع توضيح جميع البرامج الخاصة بالجامعات لعام ١٤٤٤، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة القبول في الجامعات في السعودية بمدينة جازان، وسوف نوضح لكم طريقة الإستعلام عن نتيجة القبول في جامعة جازان ١٤٤٤.
بوابة القبول الموحد جامعة جازان
يمكن الإستعلام عن نتائج بوابة القبول الموحد جامعة جازان عبر الموقع الإلكتروني للطلاب عن طريق الخطوات التالية :
- • يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوابة القبول في جامعة جازان.
- • نقوم بالدخول والضغط على أيقونة القبول في الجامعة.
- • سوف تظهر قبول الطالب في الجامعة أو تم رفضه.
نتائج القبول جامعة جازان
أعلنت جامعة جازان عن نتائج القبول لترشيح أسماء الطلاب والطالبات المقبولين فى الجامعة عام 1444 هـ عبر الحساب الرسمي لمنصة تويتر،كما حثت الطلبة الذين حصلوا على تأكيد التسجيل لاستكمال إجراءات القبول النهائية بالكلية في مجال التخصص الموصى به بناءً على المعايير التي وضعتها الجامعة مسبقًا، والذين تم تقديمهم مع الفترة التي يمكن خلالها التسجيل الأولى،والتى سوف تنتهى فى 8 محرم 1444هــ الموافق 13 أغسطس 2022م كجزء من الجدول الزمني لفتح باب القبول.
نسب القبول في جامعة جازان ١٤٤٤
- تم الإعلان عن نسب القبول في جامعة جازان وهى :
- للتقدم في التخصصات الطبية يكون من مجموع : لا يقل عن ٨٠٪
- مجموع التقدم في كلية التصميم والهندسة : لا تقل عن ٧٨٪
- للتقدم في كليات وبرامج البكالوريوس : لا تقل عن ٧٠٪
- مجموع القبول في كلية القانون والشريعة : لا تقل عن ٧٥٪
- مجموع القبول في كلية التطبيقات الصناعية : لا تقل عن ٦٥٪
تخصصات جامعة جازان ١٤٤٤
تحتوي جامعة جازان على بعض التخصصات ومنها :
- كلية العلوم الإنسانية والآداب وبها بعض الأقسام منها : قسم السياحة والآثار، قسم اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الصحافة والإعلام، والإدارة السياحية ويمكن ان يختار الطالب القسم الذي يناسبه.
- كلية إدارة الأعمال وبها أقسام مثل : قسم المحاسبة، وإدارة الأعمال، وقسم المالية، والتسويق الإلكتروني، وقسم نظم المعلومات، والمحاسبة.
- كلية الحاسبات والمعلومات وبها أقسام مثل : قسم تقنية والمعلومات، وقسم الشبكات والحاسب الآلي، وعلوم الحاسب.
- كلية الهندسة وبها أقسام : قسم الهندسية الميكانيكية، قسم الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية.
- كلية العلوم وبها أقسام : قسم الكيمياء، وقسم الرياضيات، وقسم الأحياء، والفيزياء.
- كلية الطب : وبها جميع تخصصات الطب مثل طب الأطفال والجراحة وغيرها.
- كلية العلوم الطبية وبها أقسام : قسم العلاج الطبيعي، قسم المختبرات الطبية، قسم العلاج النفسي، قسم الإسعاف والطوارئ، قسم التغذية الإكلينيكية.
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