رابط بوابة القبول الموحد جامعة جازان 1444 jazanu.edu.sa للبكالوريوس والدبلوم

تم الإعلان في جازان عن بوابة القبول الموحد جامعة جازان، الذين تم تقديمهم مع توضيح جميع البرامج الخاصة بالجامعات لعام ١٤٤٤، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة القبول في الجامعات في السعودية بمدينة جازان، وسوف نوضح لكم طريقة الإستعلام عن نتيجة القبول في جامعة جازان ١٤٤٤.

بوابة القبول الموحد جامعة جازان

يمكن الإستعلام عن نتائج بوابة القبول الموحد جامعة جازان عبر الموقع الإلكتروني للطلاب عن طريق الخطوات التالية :

• يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوابة القبول في جامعة جازان.

• نقوم بالدخول والضغط على أيقونة القبول في الجامعة.

• سوف تظهر قبول الطالب في الجامعة أو تم رفضه.

نتائج القبول جامعة جازان

أعلنت جامعة جازان عن نتائج القبول لترشيح أسماء الطلاب والطالبات المقبولين فى الجامعة عام 1444 هـ عبر الحساب الرسمي لمنصة تويتر،كما حثت الطلبة الذين حصلوا على تأكيد التسجيل لاستكمال إجراءات القبول النهائية بالكلية في مجال التخصص الموصى به بناءً على المعايير التي وضعتها الجامعة مسبقًا، والذين تم تقديمهم مع الفترة التي يمكن خلالها التسجيل الأولى،والتى سوف تنتهى فى 8 محرم 1444هــ الموافق 13 أغسطس 2022م كجزء من الجدول الزمني لفتح باب القبول.

نسب القبول في جامعة جازان ١٤٤٤

تم الإعلان عن نسب القبول في جامعة جازان وهى :

للتقدم في التخصصات الطبية يكون من مجموع : لا يقل عن ٨٠٪

مجموع التقدم في كلية التصميم والهندسة : لا تقل عن ٧٨٪

للتقدم في كليات وبرامج البكالوريوس : لا تقل عن ٧٠٪

مجموع القبول في كلية القانون والشريعة : لا تقل عن ٧٥٪

مجموع القبول في كلية التطبيقات الصناعية : لا تقل عن ٦٥٪

تخصصات جامعة جازان ١٤٤٤

تحتوي جامعة جازان على بعض التخصصات ومنها :