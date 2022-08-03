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عمر شويل - جدة إن التسجيل العيني الخاص بالعقار أمر هام تساءل عنه أفراد كثيرين، كما أن الشركات تهتم لهذا الأمر والهيئات الخاصة بالواقع العملي، فهو له أهمية في التنمية للثروة العقارية داخل الدولة، فقطاع العقارات دائماً من القطاعات الهامة ذو الأسس المدينة الثابتة، وتوجد أنظمة متعددة من أزمنة بعيدة جعلت التسجيل بالتعاملات العقارية، لضمان الاحتفاظ بحقوق الناس، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنشرح لكم ماهو التسجيل العيني للعقار.

ما هو التسجيل العيني للعقار

إن التسجيل العيني للعقار يعد نظام قانوني به أحكام متعددة وقوانين، بالإضافة للإجراءات النظامية تهتم بشكل أساسي في التنظيم لعملية التسـجيل للعـقارات داخل الدولة، وهي تأتي وفقاً للتـسجيل العـيني للعقـار، وبالتالي يتم التحديد لهوية العـقار وإثبات الملكية الخاصة به، كما أنها أيضاً تؤكد على الحقوق النظامية وجميع الأمور التي تكن موضوعة بالسجلات المعاينة تطلع على الأفراد الذين يرغبون بهذا الأمر.

ويحصلون على شهادات بالأشياء التي جاءت فيها، فالتسـجيل العـيني للمبنى يعد مبدأً أساسياً وخاصية هامة تميز هذا النظام، فكل وحدة عقارية لها صحيفة بها الحقوق والتصرفات الخاصة بالعقار، كما أنه يتضمن مبادئ أهمها المشروعية والمراجعة الدقيقة، ولا يتم التقييد سوى بعد التأكد من مطابقة الحقيقة للتصرف المؤيد لقيد الحق.

مميزات التسجيل العـيني

إن نظام التسـجيل الـعيني للعـقار هو شيء هام، وبه مميزات متعددة للجميع، وإليكم هذه المميزات وهي كالآتي:

اولا يوفر الأمن والحماية لجميع المتعاملين بهذا النظام.

يساعدكم في التعرف بمركز العقار القانوني.

يؤدي لتوقف معاملات الصكوك وإنهاء التضاربات لحقوق العقار الواحد.

تنهي لكم جميع النزاعات الحادثة بين جميع أصحاب الصكوك وكذلك الحقوق المتعارضة.

ينهي لكم حالة التعدي على الجيران وحدودهم كما أنه يوقف النزاعات الحادثة على الصكوك.

يضمن التجنب للتعدي على أجزاء العقار.

يجنبكم حدوث مخاطر تنشأ نتيجة التشابه في أسماء الملاك.

يقي المالك من أي دعاوى كيدية.

يساعد في التسهيل للإجراءات الخاصة بتسجيل التعاملات والسرعة التنفيذية واختصارها.

يحفظ لكم الحقوق الحادثة بأنظمة التسجيل الشخصي.

تستقر الملكية العقارية ويدعم لكم الائتمان العقاري.

اللائحة التنفيذية للتسجيل العيني للعقار

اللائحة التنفيذية الخاصة بتسـجيل الـعقار تحتوي على السجل العقاري، خارطة المنطقة العقارية، الخرائط الطبوغرافية، أعمال التحرير والتحديد، وتتضمن أيضاً القيود من المحكمة المختصة، الحق العيـني الأصلي، حق العقـار، حق الارتفاق.