إن مطعم البيك قد وفر لكم تطبيقاً بإمكانكم استخدامه للحصول على الوجبات، والطلب عبر هذا التطبيق دون أن تذهبوا للمطعم، ولكن عليكم تنزيل برنامج واتباع التعليمات، فهو من الخدمات التي يقدمها لكم المطعم الذي عادة ما يوفر لعملائه كل سبل الراحة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بالإجابة عن سؤال هل يوجد توصيل طلبات البيك ؟

هل يوجد توصيل طلبات في البيك؟

تسهيلاً على العملاء وتخفيفاً عليهم وتقليلاً للازدحام فبالطبع يوجد في مطعم البيك توصيل للمنازل، إذ أن المطعم موفرة إليكم تطبيقاً بإمكانك من استخدامه بالشكل الإلكتروني، وإتمام عمليات الشراء للوجبات، وإليكم الطريقة الصحيحة لطلب الوجبات عبر تطبيق البيك وهي كالآتي:

أولاً لابد من القيام بتنزيل تطبيق البيك لهواتف الأندرويد من جوجل بلاي، أما الآيفون يستخدموا آب ستور.

يتم اختيار فئة المأكولات التي تتواجد بالقائمة الرئيسية.

تختار نوع الوجبة داخل المنيو سواء كانت دجاج، مأكولات بحرية، أو أشياء أخرى.

عليك باختيار نوع الوجبة وتحدد إن كانت حارة أم لا.

عليك أيضاً بتحديد عدد الوجبات.

تضغط بعد ذلك فوق كلمة اختيار المطعم.

تختار المطعم الراغب فيه من الخريطة ثم تنقر على رمز القلب.

تملأ كافة البيانات التي يتم طلبها من قبل الموقع.

تتحقق من السعر الخاص بالوجبة ثم تؤكد العملية. وعليك أن تختار الطريقة المستخدمة في الدفع.

تنقر على كلمة التالي.

عليك أن تدخل بعدها بيانات البطاقة الإلكترونية التي تخص الدفع، وستظهر إليك رسالة بإتمام العملية بنجاح.

رقم البيك الموحد

إن مطعم البيك من المطاعم الأفضل والأشهر على الإطلاق داخل المملكة السعودية، وهو يقدم لكم وجبات سريعة بجميع أنحاء المملكة بمستويات عالية من الخدمة، ومعايير لن تجدها في أي مكان آخر، والمطعم وفر رقم مجاني للعملاء حتى يتواصلوا فيه مع المطعم وإدارته إن كانت هناك شكوى أو اقتراح، بالإضافة للخدمات الأخرى التي يوفرها لكم المطعم، وإليكم رقم البيت الموحد وهو 8002442245.

سلسلة مطاعم البيك

إن مطعم البيك قد انشيء 1974 أي من حوالي 45 عام تأسس على يد شكور أبو غزالة، لتحقيق الحلم بإقامة المطعم العربية به جميع عوامل النجاح والتميز، التي تكون غير مسبوقة بأراضي السعودية وبالوطن العربي، رئيس مجلس الإدارة الحالى هو إحسان شكور.