إسبانيا تعلن تسهيل إجراءات عمل الأجانب لمواجهة النقص فى سوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أدخلت إسبانيا تدابير جديدة لأنظمة الهجرة الخاصة بها من أجل تسهيل عمل الأجانب في البلاد، وبدأت الإجراءات الجديدة، والتي تهدف إلى تقليل متطلبات تصريح العمل للمواطنين الأجانب المقيمين في إسبانيا، في 27 يوليو.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنه تماشيا مع القواعد الجديدة، سيتمكن الأجانب من الحصول على تأشيرة عمل بسهولة أكبر من خلال عملية أكثر بساطة، حيث يقلل المرسوم من متطلبات طلب تصريح العمل لبعض المتقدمين، وتم إجراء التغييرات الجديدة من أجل تقليل النقص في سوق العمل الذي تتعامل معه الدولة حاليًا.

ووفقًا لشركاء هجرة الشركات، ستنطبق إجراءات الإصلاح التي تم إدخالها حديثًا أيضًا على الأجانب الذين لا يحملون الوثائق القانونية اللازمة للعيش في إسبانيا، وسيقلل التحديث من متطلبات تصريح العمل للعمال الأجانب المقيمين حاليًا في إسبانيا، وستنطبق هذه الإجراءات أيضًا على الرعايا الأجانب الذين لا يمتلكون الآن المستندات القانونية اللازمة للعيش في إسبانيا "، كما ورد في بيان شركاء الهجرة للشركات.

كما سيتم السماح للأجانب الذين عاشوا في إسبانيا، بشكل قانوني أو بدون وثائق ، لمدة عامين أو أكثر والذين عملوا لمدة ستة أشهر على الأقل خلال تلك الفترة، بالتسجيل في دورات تدريبية، وستكون هذه الدورات التدريبية بشكل أساسي للوظائف في القطاع الاقتصادي المرتفع الطلب في جميع أنحاء إسبانيا. يمكن للأجانب الذين يسجلون في هذه الدورات التدريبية التقدم للحصول على إقامة دائمة.

علاوة على ذلك ، سيسمح لهم أيضًا بالبدء في العمل في إسبانيا فور الانتهاء من دراستهم، و قبل تقديم هذه القاعدة الجديدة ، كان على الطلاب الانتظار لمدة ثلاث سنوات.

ومن المتوقع الآن أن تنشر الحكومة الإسبانية قائمة بالوظائف ذات الطلب المرتفع والتي ستكون مفتوحة للمواطنين الأجانب.

وستساعد الإجراءات الجديدة بشكل أساسي على ملء الوظائف الشاغرة في القطاعات التي تعاني حاليًا من نقص الموظفين ، مثل الزراعة والزراعة وصناعة الضيافة.

ومن المتوقع أنه مع إدخال القواعد الجديدة ، سيتمكن حوالي 500 ألف عامل غير موثق من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية في إسبانيا، بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد الأجانب أيضًا في تنظيم قطاعات العمل التي تحتاج إلى العمال ودفع الضرائب والاشتراكات.