العراق: القبض على 80 متسللا وإحباط عمليات تهريب خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن عناصر الاستخبارات تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وتنفيذ عمليات نوعية، من إلقاء القبض على 80 شخصًا يحملون جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود العراقية، وأحبطت عددًا من عمليات التهريب لمواد مختلفة خلال الشهرين الماضيين.

كما تمكنت عناصر الاستخبارات من ضبط شاحنة تحمل 17 طنًا من المصاعد الكهربائية، وأخرى تحمل 28 طنًا من الأسمدة الزراعية خلال محاولة تهريبها إلى داخل الأراضى العراقية فى محافظة كركوك، فضلاً عن ضبط كمية من مادة "الأسيد" التى تستخدم فى صنع المواد المخدرة.