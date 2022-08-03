روسيا ترحب بقرار تمديد وقف إطلاق النار فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن هذا القرار يخلق فرصة لمزيد من استقرار الوضع فى البلاد ويسهل من التحرك نحو إجراء مباحثات شاملة بين القوى السياسية المشاركة فى الصراع اليمنى.

وأضاف البيان: "نأمل أن يضمن التمديد المنتظم لوقف إطلاق النار تحقيق تطورات إيجابية من حيث البحث عن حلول للنزاع اليمنى الذى طال أمده".

وقد عقدت الأطراف اليمينية مباحثات داخلية بوساطة من الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربى فى الرياض فى الفترة بين 30 مارس و 7 أبريل الماضى.

وعقب المباحثات، اتفق الطرفان على وقف الأنشطة العسكرية لمدة شهرين، وفى الثانى من يونيو الماضى، قررت أطراف النزاع تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين آخرين.

وبالأمس، أعلن المبعوث الأممى لليمن هانس جروندبرج، عن تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة شهرين.