رئيس الوزراء اليابانى يجرى مباحثات مع «بيلوسى» بطوكيو الجمعة

جدة - نرمين السيد - يعتزم رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيد إجراء محادثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد غد الجمعة، وفقا لما أكدته مصادر بالحكومة اليابانية.





وقالت المصادر، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية: "من المتوقع أن يناقش كيشيدا وبيلوسى، اللذان يقومان بجولة آسيوية، الوضع المحيط بتايوان. يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أنها قدمت احتجاجا قوى اللهجة للحكومة الأمريكية بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان. وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الأمريكى لدى الصين نيكولاس بيرنز فى وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء "للاعتراض بحزم" و"التنديد بشدة" بزيارة بيلوسى.

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