عاجل- زيادة رابعة فى أسعار المحروقات بتونس خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة القنجى إن الظرف الراهنة فى تونس تقتضى إجراء تعديل طفيف على أسعار المحروقات"، ليكون التحريك الرابع لأسعار المحروقات منذ بداية العام الحالى والذى شمل 4 منتجات بترولية، وذلك على إثر اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية.





وأضافت "الوزيرة"، فى تصريحات لها بحسب "إندبندنت عربية"، أن الحل على المدى القصير جدًا يستوجب القيام بتعديل فى أسعار المحروقات، وبالتوازى اتخاذ إجراءات مرافقة لصالح الفئات محدودة الدخل، مشددة فى الوقت ذاته على عدم رفع الدعم عن المحروقات، وذلك دون الإعلان عن موعد محدد لتحريك الأسعار أو تقديم تفاصيل أكثر عن الأسعار المزمع اعتمادها، ملمحة إلى أن التعديل سيكون قريبًا فقط.

هذا ورفعت الجكومة التونسية أسعار المحروقات فى ثلاث مناسبات، كانت الأولى فى الأول من فبراير، والثانية فى الأول من مارس، أما الثالثة فكانت فى الـ 14 من أبريل، وفى كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم (16 و35 سنتًا).

وشددت وزيرة الصناعة التونسية، أن وضع الطاقة فى تونس أصبح مختلاً بسبب ما وصفته بالارتفاع الصاروخى لأسعار النفط فى الأسواق العالمية"، موضحة أن من بين فرضيات بناء الموازنة لهذه السنة اعتماد سعر برميل النفط "برنت" بـ 75 دولارًا، لكنها استدركت بالتوضيح أنه "بسبب التطورات العالمية الحاصلة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل برنت 108 دولارات".

وكانت الحكومة التونسية، قد قررت فى مايو الماضى زيادة أسعار الكهرباء والغاز من خلال اعتماد تعريفات جديدة لأصحاب الحرف المنزلية والصناعية بمقدار 12.2 % للكهرباء و16 % للغاز الطبيعى، وبين 12 و15 % للصناعيين من مستعملى الجهد العالى والمتوسط.

ووضعت حكومة نجلاء بودن منذ إقرار قانون الموازنة لعام 2022 مخططًا لزيادات تعريفات الكهرباء والغاز ضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة بهدف الاقتراب أكثر من الأسعار العالمية، حيث يتم تعديل الأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة إلى الكهرباء والغاز مع استثناء الفئات الهشة.

وتمر دولة تونس بظروف اقتصادية ومالية صعب، بسبب أزمة كورونا وأكملته تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، التى أربكت مجمل التوازنات المالية للبلاد، فسجلت صعوبات جدية فى التزود بالمواد الغذائية والطاقة.