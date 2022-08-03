العالم اليوم - قيمة واردات ألمانيا من الغاز ترتفع 160 بالمئة في 5 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:21 مساءً - ارتفعت قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي بنسبة 160 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الزيادة في قيمة واردات ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تأتي على الرغم من تراجع حجم الواردات بنحو 23 بالمئة في نفس الفترة.

وتستورد ألمانيا الغاز بشكل رئيسي من روسيا، إلا أنها بدأت في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وتعتبر إحصاءات شهر مايو، والصادرة من مكتب التجارة الخارجية الألماني، هي الثالثة التي تعكس تأثير أزمة أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، بجانب تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.

وأظهرت بيانات مكتب التجارة الخارجية، التي يجري نشرها متأخرة شهرين، أن حجم واردات الغاز في الفترة من يناير إلى مايو بلغ 50.1 مليار متر مكعب، بانخفاض حوالي 23 بالمئة عن الفترة نفسها في 2021.

وقفزت قيمة الواردات إلى 26.3 مليار يورو (26.74 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى هذا العام، مقارنة مع 10.1 مليار يورو (10.24 مليار دولار) في نفس الفترة العام الماضي.