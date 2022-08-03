سقوط جزء من اهراءات القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 أغسطس 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- سقط جزء من اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت المتضررة من انفجار أغسطس/ آب 2020، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت الوكالة الوطنية إن "الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الإنفجار وكان سقوطه متوقعًا".

وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تساقط جانب من الاهراءات، وتصاعد سحب من الغبار الكثيف.

يوم الأربعاء، حذّرت السلطات اللبنانية من "خطر" سقوط الجزء الشمالي المتصدع من الاهراءات، بعد وقت قصير من اشتعال النيران فيه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتخمر كميات من القمح ظلت مخزنة فيه الاهراءات منذ وقوع انفجار المرفأ، لصعوبة سحبها، بحسب السلطات.

يأتي هذا في وقت يحيى لبنان الخميس المقبل الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.

وكالات