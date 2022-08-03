نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير التربية والتعليم العالي : طرد اي " متحرش جنسي " من الوزارة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 أغسطس 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس ان التحرش الجنسي موجود في جميع دول العالم واننا في الوزارة لن نسمح لاي شخص ان يستغل موقعه بغرض التحرش .

وبين الوزير في تصريحات صحفية : ان جزاء من يقوم بهذا الفعل هو الطرد .

واضاف : لدينا طرق لمراقبة المدرسين ولكن على صاحب الفعل ان يقول الحقيقة للتأكد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التربية والتعليم العالي : طرد اي " متحرش جنسي " من الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.