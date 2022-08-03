رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 الرسمي واحصل على النتيجة فوراً

ينتظر الطلاب الحصول على نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1444 خاصة بعد إعلان الكلية عن ظهورها ليتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بصفوفها من الاستعلام عن نتائجها، وخاصة وأن كلية الملك فهد من الكليات المتميزة والهامة على مستوى المملكة العربية السعودية، لأنها تتميز بتدريب الطلاب على أعلى مستوى بهدف الارتقاء بمستواهم الأمني والفكري والوصول بهم إلى مرحلة الإبداع وخروج أفكاراً جديدة ومتميزة لذلك فإن العديد من الطلاب المستوفيين للشروط يسعون إلى تقديم أوراقهم للالتحاق بصفوفها.

نبذة تعريفية عن كلية الملك فهد



بدأ النشاط التعليمي بكلية الملك فهد في عام 1935 ميلادياً بمدينة الرياض العاصمة السعودية، وأخذت على عاتقها مهمة تدريب وتعليم الطلاب الملتحقين بصفوفها على أعلى مستوى من التدريب، بهدف تخريج دفعات مؤهلة لحماية البلاد وتحقيق الأمن الشامل في المجتمع السعودي، فهي أحد القطاعات الهامة التي تتبع وزارة الداخلية، ويمكن التواصل مع إدارة الكلية من خلال الاتصال على الهاتف 00966112464444 أو إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التابع للكلية وهو [email protected]

رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444

أعلنت كلية الملك فهد عن إمكانية الحصول على نتائج القبول المبدئية والتي تم التصديق عليها من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي التابع إلى وزارة الداخلية، ويسعد بوابة ثقفني أن تقدم رابط نتائج القبول وخطوات الاستعلام عنها لمساعدة المتقدمين على معرفتها بخطوات بسيطة وبالروابط الرسمية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية. الضغط على إشعار نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية الدورة 66. الضغط على تسجيل الدخول. وضع اسم المستخدم. وضع كلمة المرور. إضافة رمز التحقق. تسجيل المعلومات المطلوبة. النقر على إظهار النتيجة. تظهر نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية.