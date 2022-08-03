نتائج القبول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز 1444 kau.edu.sa عمادة القبول والتسجيل

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عمر شويل - جدة يتم تحديد موعد نتائج القبول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز 1444 للطلاب الجدد للدراسة في الجامعة في العام الدراسي التالي من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة التى تختص بتنظيم مواعيد القبول للطلاب الجدد،وأيضاً الطلاب الراغبون في الانتقال من جامعات أخرى إلى جامعتة الملك عبد العزيز والباحثون الراغبون في الالتحاق ببرامج الدكتوراه أو الماجستير.

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات الحكومية البارزة في المملكة العربية السعودية تأسست الجامعة عام 1387 هـ. في ذلك الوقت كانت جامعة خاصة ساعم فى تأسيسها التجار وأصحاب المال، والتي بدأت دراستها لأول مرة في العام الدراسي 1388،في العام التالي افتتحت كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة، وفي العام التالي افتتحت جامعة الآداب والعلوم الإنسانية، وفي عام 1394 قرر مجلس الوزراء السعودي دمج الجامعة مع جامعات الدولة لجعلها جامعة حكومية، مع إلحاق كلية التربية وكلية الشريعة والدراسات العليا بالجامعة التي تم تقسيمها بعد ذلك للانضمام إلى جامعة أم القرى عملت الجامعة في البداية مع الجامعات في نظام التعليم الذي يخرج آلاف الطلاب والطالبات كل عام.

نتائج القبول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز

ينتظر الطلاب والطالبات الراغبون في الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز إعلان موعد تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة للقبول في العام الدراسي التالي 1444، حيث أعلنت الجامعة مواعيد التسجيل للعام الجديد، سيبدأ يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 20 ذو الحجة 1443 ويغلق التسجيل يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 الموافق 3 محرم عام 1444 ويمكنكم الاستعام عن نتائج القبول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز 1444 من هنا.

شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز

ينص مكتب القبول والتسجيل التابع لعمادة جامعة الملك عبد العزيز على استيفاء جميع المتقدمين لهذه الشروط من أجل التقديم فى الجامعة، مع مراعاة العديد من متطلبات القبول بالجامعة ومنها:

• يجب أن يكون الطلاب والطالبات من مواطني المملكة العربية السعودية أو من أم سعودية أو أم لأب سعودي.

• يجب أن يكون الطلاب حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة.

• إذا كان مقدم الطلب يعمل في مؤسسة عامة أو خاصة، فيجب عليه / عليها الحصول على إذن من صاحب العمل للدراسة في الجامعة.

• يجب على الطلاب في برنامج التوجيه الإنساني الإداري اجتياز اختبار القدرات.

• يُطلب من طلاب المسار العلمى اجتياز اختبار القدرات واختبار التحصيل الأكاديمي.

• يجب أن تكون مدة شهادة الامتحان سارية المفعول على النحو الذي يحدده المركز الوطني للقياس.

• ألا يكون تم طرد الطالب من أى كلية أوجامعة.

• من خلال تقديم الطلب يتعهد الطالب بسحب قبوله من الجامعة في حال تبين أنه مطرود من جامعة أخرى.

• إذا سحب الطالب ملفه من كلية أو مؤسسة تعليمية أخرى، فلن يتم قبوله إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ السحب.

• يجب ألا تمر 3 سنوات كحد أقصى على حصول الطالب على الثانوية العامة.

• يُعفى الطلاب المكفوفون من اختبارات القياس.

• يجب أن تكون البيانات التي يدخلها الطالب عبر بوابة القبول صحيحة ومتسقة مع المستندات الأصلية الواردة فيها.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز 1444

لتمكين الطلاب والطالبات من التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز في مختلف الكليات والتخصصات المدرجة في الجامعة، يجب إعداد بعض المستندات في طلب التسجيل المقدم من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة هذه الوثائق هي: