نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات|| نتيجة تالتة ثانوي علمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة الثانوية العامة 2022، قامت وزارة التربية والتعليم بعمل لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من الأمور التي تشغل قطاعا كبيرا من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور خاصة مع اقتراب ظهور النتيجة وفق المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم ويرجع هذا الاهتمام إلى أن وراء هذه النتيجة تحديد مستقبل الطالب و دراسته وتخصصه الجامعي، وفي هذا السياق ننشر لكم في سطورنا القادمة خطوات الاستعلام عن لينك نتيجة الثانوية العامة في الخطوات التالية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي أو أولياء الأمور الدخول إلى لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم، وبحسب البيان الصادر رسميًا من الوزارة فى وقت سابق فإن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا خلال الفترة من الاول وحتى السابع من نفس الشهر، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني والإرسال إلى الإدارات التعليمية المختلفة ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

أما عن موعد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 فقد صرح وزير التربية والتعليم ظهور النتيجة عقب انتهاء الامتحانات بأسبوعين حتى يتسنى للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التى حصل عليها الطلاب لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، علما بأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يمر بمراحل عديدة وجميعها تحتاج إلى جهد كبير من كل القائمين عليها في التصحيح الذي يتم إلكترونيا لما يقرب من 750 ألف طالب وطالبة فى جميع المواد الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كتابة الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الشعبة التعليمية “علمي وادبي”.

المحافظة التابع لها.

البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

رقم هاتف يمكن التواصل عليه للطلاب.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالطالب يقوم بالضغط على تسجيل، وفور ظهور النتيجة سوف يصل للطالب رسالة بالنتيجة الخاصة به.

ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها، ومجموعك الكلي.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول برقم الجلوس والاسم سوف تعلن خلال الأسبوع القادم قبل حلول الثامن من شهر أغسطس الجاري، إن الأعمال داخل كنترول الثانوية العامة تتم فى إطار من السرية الكاملة فى جميع مراحلها، حفاظا على السرية، ويمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة بالمجموع الكلي فور اعتمادها.