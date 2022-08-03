موسكو: قرار «أوبك +» سيوفر طلبا أكبر على النفط بالسوق العالمى

جدة - نرمين السيد - اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء قرار مجموعة أوبك+ بزيادة إمدادات النفط الخام للمجموعة المكونة من 23 منتجا، خلال شهر سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا، سيسمح بتوفير طلب متزايد على النفط فى السوق العالمية.





وقال المسؤول الروسى تعليقا على القرار، : "إن الطلب العالمى على النفط عاد إلى المستوى الذى كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا فى العالم، والتى أثرت سلبا على الطلب فى ظل إغلاق الأنشطة الاقتصادية".

وأضاف: أن هناك حالة من عدم اليقين فى السوق النفطية، بما فى ذلك اضطراب سلسلة إمداد النفط الروسى وحالات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة فى شهر أكتوبر المقبل.

وكانت مجموعة أوبك+ قد قررت فى وقت سابق، زيادة إنتاجها النفطى الشهر القادم سبتمبر 2022 بواقع 100 ألف برميل يوميا، حيث ستكون حصتى روسيا والسعودية من الزيادة 26 ألف برميل فى اليوم لكل منهما، وأن موعد اجتماع أوبك+ القادم سيكون فى 5 سبتمبر 2022.