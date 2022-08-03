انطلاق مناورات أمريكية إندونيسية مشتركة فى جزيرة سومطرة

جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة الأمريكية فى جاكرتا فى بيان لها، أن "تلك التدريبات تهدف إلى تعزيز إمكانية الربط البينى والقدرة والثقة والتعاون لدعم منطقة المحيطين الهندى والهادئ".

من جانبه، أشار الجنرال تشارلز فلين، القائد العام للجيش الأمريكى فى المحيط الهادئ، إلى أن التدريبات "رمز لمتانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإندونيسيا وتنامى العلاقات بين القوات البرية فى هذه المنطقة، لأن القوات البرية هى المادة اللاصقة التى تربط البنية الأمنية للمنطقة معا".

وتشهد منطقة المحيطين الهندى والهادئ نشاطا بحريا متناميا للصين، ويشارك فى تلك المناورات التى تشكل تدريبات للجيش والقوات الجوية والبحرية، أكثر من 5000 جندى من الولايات المتحدة وإندونيسيا وأستراليا واليابان وسنغافورة، ما يجعلها الأضخم منذ بدء التدريبات عام 2009.

وتزامنت المناورات عقب إعلان وزارة الدفاع الصينية إجراء سلسلة من العمليات العسكرية التى تستهدف "حماية السيادة الوطنية"، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسى، إلى تايوان.