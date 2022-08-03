قفزة كبيرة فى إصابات كورونا عالميا.. وأمريكا بالصدارة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و405 آلاف و852 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 91.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و30 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و10 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 526 ألفا و477 وفاة.