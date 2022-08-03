نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج الرقم التاميني لاول مره اونلاين 2022 عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الـتأمينات والمعاشات أمور تشغل بال أي موظف مصري يعمل في الحكومة حالياً وايضا تشغل بال موظفي القطاع الخاص كذلك ويتساءل الكثيرون عن كيفية استخراج الرقم التأميني لأول مرة أون لاين حيث يعتبر هذا المستند هو المستند الرئيسي للحصول على برنت التأمينات، وهو مهم للغاية لإثبات وظيفة الشخص وجهة العمل وكذلك تحديد الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وهم للغاية للقيام بالعديد من الاجراءات الحكومية المطلوبة.

استخراج الرقم التاميني لاول مره اونلاين

يمكن عمل استخراج لأوراق الـتأمينات لأول إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تتاح إمكانية استخراج الرقم التأميني للموظف الحكومي أو التابع للقطاع الخاص من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أون لاين وذلك عبر الدخول إلى هذا الرابط من هنا.

بعدها يختار المتقدم الضغط على زر الخدمات.

يتم التنقل بين البوابات المختلفة في الصفحة الرسمية ثم اختيار الخدمات التي تقدمها البوابة عبر صفحتها على الإنترنت.

يقوم الموظف بالانتقال إلى الخطوة التالية على خدمات المؤمن عليهم.

يكون الموظف باختيار زر الخدمات التأمينية والضغط عليها.

ثم يتم عمل الاستعلام عن الرقم التأميني.

يتم ذلك من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

ثم إدخال بيانات أخرى وهي الاسم واسم الأم.

ثم يتم الضغط على إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني الخاص بالموظف صاحب الطلب.

الخط الساخن للاستعلام عن الرقم التأميني

إذا كان لبديك أي مشكلة أو واجهتك أي مشكلة في التسجيل واستخراج الرقم لأول مرة أونلاين يمكنك الاستعلام عن الرقم التأمين من خلال الاتصال بالخط الساخن، وهو رقم 16217.

وفي حالة عدم القدرة على التسجيل لأي مشكلة ما أو حدوث خطأ في أثناء عملية التسجيل يمكن الاتصال على الخط الساخن الذي قررته الحكومة المصرية، وذلك على الرقم 16217.

كما تتيح الوزارة امكانية التوجه لأقرب فرع تأمينات للاستعلام التأمينات للاستعلام أو تقديم الشكوى، وبخصوص البيانات المطلوبة لتقديم الشكاوى فيجب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، وكذلك جلب صورة ضوئية للتسجيل من خلالها.