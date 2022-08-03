نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول اقليم كردستان وكل المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول نستعرضها ونقلها مع حضراتكم الان بعد الأخبار الرسمية التي أكدت على بدء وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل امكانية الاستعلام عن نتائج اقليم كردستان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

أكد تربية اقليم كردستان على ان اليوم الموافق ميلادياً 28 يوليو موعدنا سيكون مع اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول على ان يؤكد المسؤول عن الاقليم على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت تماماً ليؤكد على ان النتائج ستعلن بعد لحظات قليلة من الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فقط مشيراً على ان موقع الوزارة يتولى مسؤولية إعلان نتائج جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من إتمام اختبارات بقية المحافظات العراقية، على ان نتابع وننقل اليكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وعبر السطور التالية الان بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بكل سهولة ممكنة على مستوى كافة المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

الان نعمل على نشر طريقة اجراء الاستعلام واستخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول فى كافة وجميع المحافظات العراقية على نحو نستعرض ننقله الان مع حضراتكم على النحو التالي بعد أشار المسؤولين على نتائج اقليم كردستان اليوم سيتم الاعلان عنها

في الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول

فى الخطوة الثالثة:- قم بالبدء على تدوين وتسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء على تحديد المحافظة التابع اليها

في الخطوة الاخيرة:- انقر على ايقونة عرض نتائج الطلاب حتى تكون امامكم النتائج على الفور معلنة امامكم هذا ومع العلم على ان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول تعلن فقط عبر موقع الوزارة الرسمي على مستوى كافة الاقاليم والمحافظات العراقية

تم الاعلان مساء يوم الامس بالكشف عن نتائج اقليم كردستان على مستوي كافة الانحاء الاقليم، على ان يتواصل عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي قد تم الكشف عنها رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي الخاص بالطالب ورقم امتحانه على ان يستمر عمليات البحث على جوجل بحثاً عن طرق الحصول على تلك النتائج

بامكانكم كذلك مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة على الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول حتي نبدأ على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج فور ظهورها التي من المنزل بامكانكم الحصول عليها فور تسجيل وتدوين اسمك الرباعي ورقم الامتحاني فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

حتي الان لازال طلاب الصف السادس الاعدادي يأدون اختبارات الدور الاول على مستوي كافة المحافظات العراقية، حيث من المقرر على ان ينتهي كل الطلاب والطالبات اداء اختباراتهم في صباح يوم التاسع من اغسطس القادم، على ان تبدأ على الفور وزارة التربية والتعليم العراقية مهام الرصد والتصحيح على مستوي كل المحافظات العراقية استعداداً حتي تكون النتائج معلنة على الفور

نتيجة السادس الاعدادي 2022 دور اول

نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول من المقرر على ان يتم مباشرة عمليات اعلانها الرسمي فى اعقاب انتهاء التصحيح والرصد الذي سينتهي بعدما ينتهي الطلاب اتمام اختبارتهم فى نهاية الاسبوع الاول من شهر اغسطس الجاري فى صباح يوم التاسع من اغسطس المقبل على مستوي جميع المحافظات العراقية، لتستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان نتائج الطلاب فى نهاية الشهر الجاري