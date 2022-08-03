رابط https://moe.gov.eg/ للكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

رابط الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول لازلنا نتابعه مع حضراتكم فى ظل استمرارية تأكيدات وزارة التربية والتعليم على ان نتائج الطلاب سيباشر خطة إعلانها الرسمية فى نهاية الاسبوع الاول من اغسطس الجاري على مستوى كافة وجميع المحافظات المصرية، حيث نتابع عبر السطور التالية الان خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

تستعد وزارة التربية والتعليم على اعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الاول حيث أشار معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية على الفيس بوك على ان الوزارة اكدت بكل وضوح ان نتيجة شهادة اتمام الثانوية العامة ستعلن في نهاية الأسبوع الاول من اغسطس على ان يطمئن معالي الطلاب حول النتائج ويدعوهم بعدم الانخداع وراء أي نوع من الشائعات، على ان ليأكد معاليه على ان التصحيح الالكتروني مأمن بالكامل مشيراً على أنه لن يكون أي خطأ اثناء عمليات التصحيح وستصل نسبة الخطأ الى 0%، وعلى الرغم من ذلك سيتم فتح ابواب تقديم طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى يكون رسوم تقديم التظلم 300 جنيه على المادة الواحدة وسيتم استرداد المبلغ فى حال حصول الطالب على أي درجة زيادة على درجته الفعلية، ليبدأ على الفور عمليات البحث على جوجل بحثاً عن طرق اجراء الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة التي نوافيكم الان بالخطوات كيفية الحصول والاستعلام عليها

خطو الكشف عن نتيجة الثانوية العامة

تم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم على ان نتيجة شهادة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

تحديد الدور الاول فى الخانة المخصصة لها

تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

تسجيل اسمك الرباعي في الخانة المخصصة لها

سجل الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتيجة

تستمر عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة المخطط على ان يتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تتواصل وزارة التربية والتعليم جميع الاستعدادات حتي تكون نتائج الطلاب معلنة بشكل وبصورة الكترونية فى كافة المحافظات المصرية في الشعبة الادبية والعلمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم