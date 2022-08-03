moe.gov.ye الان رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ادبي وعلمي

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن برقم الجلوس نستعرضه الان مع حضراتكم حيث يبحث عدد كبير من الطلاب على فرص اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي لم تظهر بعد من الرغم من شكاوى عدد كبير من الطلاب فى اليمن على تأخر ظهور نتائج الطلاب التي كان من المقرر على ان يتم الاعلان عنها فى اليوم الرابع والعشرون من يوليو الماضي الا ان قد أجلت وزارة التربية والتعليم اليمنية اعلان ظهور نتائج الطلاب حتى اللحظة الحالية

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 اليمن حوله تتزايد عمليات بحث جوجل بعد إعلان وزارة التعليم اليمنية على انتهاء عمليات التصحيح الخاصة باختبارات إتمام الثانوية العامة فى اليمن على ان من المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائج الطلاب فى الساعات القليلة المقبلة حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية على ان إعلان ظهور نتائج الطلاب لم يتبقى حولها سوى ساعات قليلة على إعلانها امام جميع الطلاب والطالبات بعدما تم تأجيل إعلان ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن في يوم 24 من يوليو الماضي، حيث تسعي وزارة التربية والتعليم اليمنية على تمكين جميع طلاب صنعاء وعدن وكل المدن اليمنية على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل دون الحاجة للتوجه الى المدرسة او اي مكتب تابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية، لذا نعرض امام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات الحصول على تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

من المتوقع ان يتم الاعلان رسمياً عن نتائج الثانوية العامة اليمن فى أعقاب الساعات التالية حيث لم تعلن حتى الآن وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج الطلاب التي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

فى الخطوة الثانية:- اختار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن

في الخطوة الثالثة:- ابدأ فى ادخال اسمك الرباعي في الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بتدوين رقم الجلوس الخاص بك وحدد الشعبة

فى الخطوة الاخيرة:- انقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون امامكم النتائج

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الموجود اسفل المقال الان البدء على مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة على اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن حتي يصبح بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي اشار عليها معالي وزير التربية والتعليم اليمنية على ان يكون اعلانها مباشرة بعد الانتهاء من كافة عمليات الجرد الجارية في الوقت الحالي