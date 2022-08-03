نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث مؤخرا عن تردد قناة أبوظبي الرياضية خلال الساعات الماضية في أنحاء الوطن العربي للبحث عن بث بجودة HD على القمر الصناعي، وذلك نظراً لأن قناة أبو ظبي الرياضية هي واحدة من أهم القنوات العربية الرياضية الحالية وأهم القنوات على الساحة وأيضا ما زاد من أهمتها هي كونها مجانية تماماً وغير مشفرة ومتاحة لمشاهدتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة كما تنتظم هذه القناة في نقل أهم المباريات التي تهم المشاهد العربي عالمياً ومحلياً.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD النايل سات

تتواجد هذه القناة على مختلف الاقمار الصناعية العربية ومنها النايل سات، وهي القناة التي تنفرد حصرياً في الشرق الأوسط بنقل مباريات كأس إيطاليا التي تلاقي اقبالاً كبيراً في المشاهدة عربياً، والتي تذيع الليلة مباراة نصف النهائي بين فريقي إنتر ميلان وفريق إي سي ميلان.

ومن هنا نقدم لحضراتكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ليتمكن المشاهد العربي من متابعة مباريات كأس إيطاليا، يمكن ضبط القناة على أجهزة الاستقبال المنزلية عن طريق ادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

موعد مباراة إنتر وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

يتم اليوم لقاء الدربي المنتظر بين فريقي إنتر ميلان وجاره إيه سي ميلان وسوف يقام هذا اللقاء على ملعب «جوزيبي مياتزا» في مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لهذا الموسم. وتبدأ المباراة المنتظرة في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00هو ما يوافق توقيت مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والموافق للساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي وسوف تقوم القناة بعرض المباراة مباشر وبجودة عالية وتقوم بتحليل المباراة بفريق مميز من المحللين الرياضيين، هذا وكانت المباراة السابقة بين الفريقين المذكورين قد انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف لأي منهما وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت بين الفريقين في شهر مارس الماضي ولم يتم فيها تسجيل أي أهداف

قدمنا لكم في الفقرات السابقة تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ليتمكن المشاهد العربي من متابعة مباريات كأس إيطاليا، وايضا عرضنا لكم موعد مباراة انتر ميلان في نصف نهائي كأس ايطاليا وسوف نتابع معكم المباراة بشكل حصري من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نيوز.