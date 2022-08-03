نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القصيم 1444 عمادة القبول والتسجيل الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمادة القبول والتسجيل ، تم فتح باب تسجيل جامعة القصيم 1444 بمرحلة البكالوريوس لجميع الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية المخصصة للتقديم ، وسوف نتحدث عن أخر موعد للتقديم وطريقة وشروط التسجيل فتابعونا.

موعد تقديم جامعة القصيم 1444

إن جامعة القصيم قد قامت بالفعل بفتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي 1444 بوابة القبول الموحد بتحديد الوقت المناسب للتقديم في الجامعة وذلك حتى يتم تلقي كل طلبات التقديم للطلبة والطالبات من الذين يرغبون الالتحاق بالجامعة بدايةً من يوم الأحد الموافق 31 من يوليو 2022 م.

ويوم الاثنين الموافق 1 من أغسطس سوف يتم تلقي كل طلبات الطالبات، ويتم غلق باب التسجيل ويكون أخر موعد تقديم جامعة القصيم 1444 بتاريخ يوم الخميس الموافق 4 من أغسطس 2022 م.

أيضًا يتم الإعلان عن نتائج القبول الموحد 1444 جامعة القصيم بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 9 من أغسطس 2022 م، كذلك يتم الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول الإلحاقي للطلاب في تاريخ 14 من أغسطس 2022 م الموافق يوم الأحد.

طريقة التسجيل في جامعة القصيم 1444

يمكنك أن تقوم بالاستفادة من تسجيل جامعة القصيم 1444 من خلال السير على مجموعة من الخطوات المحددة نوضحها لكم كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط بوابة القبول الإلكترونية لجامعة القصيم.

ثم تقوم بالضغط على طلب قبول جديد (طلاب وطالبات).

كما تقوم بكتابة رقم السجل المدني.

كذلك تقوم بالنقر على زر تأكيد.

أيضًا تقوم بملء النموذج الخاص بالطلب وتقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك.

وبالنسبة للطلاب المرشحين لابد أن يقوم بالنقر على زر موافق باستمارة الترشيح خلال فترة 28 ساعة من الترشيح وإلا سوف يتم إلغاء قبوله.

بالإضافة إلى رفع صورة شخصية موضح فيها الوجه وتكون بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

كذلك يجب أن يقوم الطلبة والطالبات باختيار الكليات التي يرغبون التسجيل بها على حسب الأولوية، لأنه تتم مراعاة الترتيب والنسبة عند القبول.

شروط القبول في جامعة القصيم 1444

يمكننا الحديث عن شروط تسجيل بجامعة القصيم للطلاب الجدد لعام 1444 وهي كما يلي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك لا يكون قد مر على شهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات.

كما يجب أن يتم اجتياز كل المقابلات الشخصية واختبارات القبول التي تقوم الكلية بتحديدها.

أيضًا يجب أن يتم اجتياز اختبار القدرات العامة المقدم من المركز الوطني للقياس.

بالإضافة إلى إن كان المتقدم موظف بالجهات الحكومية أو الخاصة فلابد أن يقوم بتقديم موافقة من جهة العمل التابع لها.

إلى جانب أهمية أن يتم اجتياز الطلاب كل الاختبارات في التخصصات العلمية.

يجب أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من قبل من أحد كليات الجامعة أو أي جامعة أخرى لسبب أخلاقي.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تسجيل جامعة القصيم لعام 2023. وقد ذكرنا لكم موعد التسجيل وطريقة التسجيل وشروط التسجيل في جامعة القصيم مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.