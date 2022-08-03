رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الشغال والرسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس moe.gov.eg

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الذي اصبح حديث الشارع المصري الان نقدمه الآن لطلاب الشعبة الادبية او العلمية حيث فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل حول الحصول على نتائج الثانوية العامة نعمل على عرض طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات المصرية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

تدور اجواء الترقب والقلق ما بين طلاب شهادة الثانوية العامة فى الشعبة الادبية والعلمية حيث قد اكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان ظهور نتيجة الثانوية العامة فى مصر سيكون فى نهاية الاسبوع الجاري على مستوى كل المحافظات المصرية، حيث من المقرر على ان تبدأ وزارة التربية والتعليم اعلان ظهور اسماء اوائل الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة بعدها من المخطط على ان يتم الاعلان عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم لأجل طرح إمكانية الحصول على تلك النتائج على مستوى كافة المحافظات المصرية على ان يشير معالي وزير التربية والتعليم على ان أبواب تقديم الاعتراض سيتم فتحها بعد اعلان نتائج شهادة الثانوية العامة ب15 يوم مؤكداً على ان رسوم تقديم الاعتراض سيكون بقيمة 300 جنيه على المادة الواحدة على الرغم من تأكيده على ان نسبة الخطأ فى التصحيح هذا العام سيكون 0%، على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

الان ننقل نتابع مع حضراتكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول فى جميع المحافظات المصرية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

البدء فى إدخال اسمك الرباعي ورقم الجلوس فى الخانة المخصصة

حدد المحافظة التابع اليها فى الخانة المخصصة لها

انقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة أمامك

علماً على ان من المتوقع ان تبدأ وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة فى نهاية الأسبوع الجاري عبر الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى فى جميع المحافظات، حيث حتي اللحظة الحالية لم تعلن بعد وزارة التربية والتعليم نتيجة شهادة الثانوية العامة فى اي محافظة من محافظات الجمهورية ليعلن معالي الدكتور طارق شوقي على ان نتائج الطلاب لم تعلن خلال الاسبوع الجاري على ان تعلن فى بداية الاسبوع المقبل خلال يومي السبت الموافق ميلادياً يوم 6 اغسطس او يوم 7 اغسطس