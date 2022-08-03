جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات أولية فقد تم إخلاء قرابة ألف شخص من المستودع المحترق فى منطقة إيسترا بمقاطعة موسكو، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وقال مركز الرعاية الطبية الطارئة، إن 11 شخصا قد أصيبوا جراء الحريق، فيما تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن مقتل شخص واحد فى الحريق. كذلك أفادت التقارير بأن رجال الإطفاء يقومون بإخماد النيران، وتعمل وزارة الطوارئ الروسية على زيادة الآليات التى تشارك فى عملية الإخماد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- حريق ضخم فى مستودع بضواحى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.