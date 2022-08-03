أوبك+ توصى بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا

جدة - نرمين السيد - وكانت خطة أوبك+ تتضمن العودة لمستويات الإنتاج المعهودة فى سبتمبر 2022، لكن خلال يونيو قرر التحالف دفع هذه الزيادات إلى أغسطس وسط ارتفاع الطلب.

وفى وقت سابق قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، إن التعافى على الطلب مستمر لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية هذا العام والعام الماضى. وأضاف أن التحديات فى إمدادات النفط الصخرى فى الولايات المتحدة أثرت على ميزان العرض والطلب.

وفى يونيو، كان إنتاج أعضاء أوبك+ أقل بثلاثة ملايين برميل يوميا من حصصهم، إذ أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار لدى البعض الآخر إلى كبح قدرتهم على تهدئة أزمة الطاقة فى العالم.