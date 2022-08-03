العالم اليوم - في ذكرى الكارثة.. بابا الفاتيكان يوجة رسالة إلى شعب لبنان

انتم الان تتابعون خبر في ذكرى الكارثة.. بابا الفاتيكان يوجة رسالة إلى شعب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 04:18 مساءً - أمل البابا فرنسيس، الأربعاء، أن تواسي الحقيقة والعدالة التي لا يمكن إخفاؤها، الشعب اللبناني، وذلك عشية إحياء الذكرى الثانية لإحياء ذكرى انفجار 4 آب الذي دمر مرفأ بيروت، وأودى بحياة المئات.

وقال البابا فرنسيس، في حديثه الأسبوعي أمام جمهوره العام: "أتوجه إلى عائلات الضحايا، وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان، وأن تواسي العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدا الشعب اللبناني العزيز".

وعبر البابا فرنسيس عن أمله في أن "يشهد لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، ولادة جديدة، وأن يكون أرض سلام وتعددية حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوة".

وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه الانفجار، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية التي رُصدت على الإطلاق، لم يسفر تحقيق قضائي عن محاسبة أي مسؤول كبير بعد.

ومع تجميد التحقيق لشهور، يرى العديد من اللبنانيين أن هذا مثال على الإفلات من العقاب الذي تتمتع به النخبة الحاكمة التي تجنبت منذ فترة طويلة المساءلة عن الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك السياسات التي أدت إلى انهيار مالي.