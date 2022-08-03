نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان عن فتح باب تقديم وظائف إدارية ووظائف تعليمية حملة الثانوية فأعلى بمشروع نيوم بالرياض 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفصحت إدارة مشروع نوم وغرفة الرياض عن توفر وظائف عديدة شاغرة للجنسين، من حملة الثانوية العامة فأعلى ،عدد من التخصصات، وقد اعلنت مدارس الإبداع الأهلية بالرياض، عن فتح باب التقديم للوظائف التعليمية للرجال، والنساء للعمل في العام الدراسي القادم 1444.

العديد من الوظائف بمشروع نيوم في عدد من التخصصات

لقد اعلنت ادارة مشروع مدينة نيوم بالمملكه العربيه السعوديه، عن توفر العديد من الوظائف في عدد من التخصصات للعمل، تحت المسمى الوظائف الاتية:

مدير المرافق الميناء.

مدير حلول الابتكار تحليه المياه المالحه.

مدير مركز ابتكار المياه.

مدير برنامج الاتصالات.

مدير برج التحكم سلسلة التوريد، والخدمات اللوجيستية.

مهندس مشروع رئيسي الاشغال العامه.

مهندس تصميم ميكانيكي.

مهندس كهربائي اول ادارة المرافق.

مستشار أول الجمارك، وتيسير التجارة.

مسؤل ضمان جودة الهندسة الكهربائية ،والميكانيكية.

مدير خدمات الجمارك ،والأمتثال والعمليات شحن البضائع.

وأعلنت ادارة مشروع نوم انه متاح الان التقديم على العديد من الوظائف فيمكن معرفة الشروط وتفاصيل اكثر عن هذه الوظائف، عبر الدخول لبوابة التوظيف الرسمية،

وظائف عديدة للجنسين من حملة الثانوية فأعلى

لقد تم الاعلان من قبل غرفة الرياض عن وظائف ممثلة في مركز التدريب والتوظيف، عن توفر وظائف عديدة للجنسين من الثانويه العامه في أعلى، في القطاع الخاص ،تحت هذه المسميات:

موظف تقنية معلومات.

موظف سكرتارية.

مدير التطوير للأعمال.

ممثل مبيعات.

مدير سلاسل الإمداد.

فني ميكانيكا إدارة التطوير.

مدير تسويق.

وأعنلت غرفة الرياض ،أنه تم فتح باب التقديم عبر موقع الغرفة .

مدارس الإبداع الاهليه بنين أعلنت عن فتح باب وظائف تعليمية للرجال فقط بالرياض

أعلنت مدارس الإبداع الأهلية بنين عن فتح باب التقديم لوظائف تعليمية للرجال فقط، للعمل في العام الدراسي القادم بالتخصصات الأتية:

مدرس متخصص في اللغه العربيه.

معلم تربيه الاسلاميه.

معلم للحاسب الآلي.

معلم متخصص في مادة العلوم.

معلم تربية إجتماعية.

معلم تخصص تربية البدنية.

كما أفصحت مدارس الإبداع الأهلية أن التقديم متاح حالياً ،ويمكن التسجيل ،بطريقة إلكترونية ،من أجل التسهيل ،والتيسر ،الإجراءات علي المتقدمين ، من خلال ملئ إستمار التقديم ،وإرسال السيرة الذاتية.