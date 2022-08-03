نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الإسكان التنموي مستفيدي الضمان كيف التسجيل والشروط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الإسكان التنموي مستفيدي الضمان تعد واحدة من أكثر المبادرات أهمية والي توفرها وزارة الإسكان والتي تشمل على خدمة العديد من فئات مواطني المملكة، ولذا يتساءل الأفراد ماذا يقدم الإسكان التنموي؟ وهل الدعم السكني يؤثر على الضمان؟ حيث يحصل المواطن المتقدم من خلال منصة الإسكان التنموي على فلل الإسكان التنموي أو يمكنه كذلك الاستفادة من أقساط الإسكان التنموي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بوابة الإسكان التنموي مستفيدي الضمان.

بوابة الإسكان التنموي مستفيدي الضمان

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات التي توفرها بوابة الإسكان التنموي مستفيدي الضمان مع ضرورة التسجيل أولًا ومن ثم تقديم الطلب ويتم ذلك عبر إتباع الآتي:

الدخول إلى منصة سكني.

تسجيل دخول المواطن إلى سكني باستخدام النفاذ الوطني أو تسجيل حساب جديد.

اختيار الملف الشخصي والاطلاع على حالة الاستحقاق.

تنفيذ التعليمات التي يطلبها الموقع بالكامل والتي تشمل على عدد من الإقرارات وكذلك بيانات الأسرة.

إذا تطابقت الشروط مع البيانات المدخلة يظهر للمواطن بأنه مستحقًا للدعم.

يتم النقر على استكمال والبدء في تقديم الطلب واختيار نوع السكن ومن ثم حفظ الطلب وانتظار الرد.

ما هي شروط الإسكان التنموي مستفيدي الضمان

يتساءل الأفراد مستفيدي الضمان عن شروط الإسكان التنموي وهي الشروط التي تم وضعها لمعرفة مدى أهلية المتقدم للاستفادة من الإسكان التنموي وتتضمن:

عدم الاستفادة مطلقًا من برامج الإسكان.

يقبل الطلب من المواطن بدءً من عمر 25 عامًا أو أكثر ولا يتاح لمن هم دون هذا السن.

التسجيل ضمن محدودي أو معدومي الدخل أحد القواعد الأساسية التي يتم قبول الطلب على أساسها.

ألا يكون هناك وحدة سكنية أو منزلًا مسجلًا باسم المستفيد.

لا تقبل الطلبات من الأفراد غير السعوديين.

منصة الإسكان التنموي تواصل

يمكن لمن لديهم أي استفسار اللجوء إلى الرقم الموحد المرفق بالصورة والتابع لوزارة الإسكان للحصول على إجابة وافية لكافة التفاصيل المتعلقة بالإسكان التنموي والشروط المقررة للاستفادة منه.

الإسكان التنموي للمطلقات

وضحت الوزارة أنه من الممكن التقديم للسيدات المطلقات للاستفادة من خدمات الإسكان المتعددة ومن أهمها الإسكان التنموي مع ضرورة توافر الآتي: