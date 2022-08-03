نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بدأيه الدراسة لعام 1444؟ التقويم الدراسي بعد التعديل بالمدارس والجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى بدأيه الدراسة لعام 1444 من المواضيع الشائعة التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والمعلمين بالمملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بـ التقويم الدراسي بعد التعديل بالمدارس والجامعات ونوفر لكم موعد بداية الدراسة وكافة الاجازات الرسمية التي سوف يحصل علي الطلاب والمعلمين طوال هذه السنة الدراسية الجديدة.

متى بدأيه الدراسة لعام 1444

يتكون بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب كافة المراحل بداية من يوم الأحد 28 أغسطس 2022 وسوف يشهد الترم الأول عدة اجازات رسمية وهي إجازة اليوم الوطني التي تأتي في يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و 22 من شهر سبتمبر 2022 واجازة نهاية أسبوع مطولة التي تأتي في يومي 16 و 17 من شهر أكتوبر 2022 وأيضا إجازة نهاية أسبوع مطولة اخري في يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022.

من المقرر ان تبدا إجازة الفصل الدراسي الأول بداية من يوم 24 نوفمبر 2022 علي ان تبدا الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر 2022 وسوف يشهد الترم الثاني عدة اجازت رسمية أبرزها إجازة يوم التأسيس والتي ستكون في يومي الأربعاء والخميس الموافق 22 و 23 فبراير 2023 وسوف تبدا بعد ذلك إجازة الفصل الدراسي الثاني نفس اليوم ومن المقرر ان يبدا الفصل الدراسي الثالث للطلاب بداية من يوم 13 ومن المقرر ان يبدا الفصل الدراسي الثالث للطلاب بداية من يوم 13 مارس 2023 وتشهد اجازات رسمية مثل اجازة عيد الفطر التي ستكون في يوم 13 أبريل 2023 واجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الاحد والأثنين الموافق 28 و 29 من شهر مايو 2023.

عودة المعلمين 1444 1445

يمكن لكافة الباحثين عن متى بدأيه الدراسة لعام 1444 معرفة الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية وأيضا معرفة تاريخ انتهاء السنة الدراسية الجديدة بشكل رسمي ومواعيد الاجازات الرسمية للمعلمين والطلاب وصرحت وزارة التربية والتعليم بان عودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم من المفترض عودتهم للعمل بشكل رسمي بداية من يوم 24-1-1444 هجري ويوافق بالشهر الميلادي يوم 22 أغسطس 2022 وبالنسبة لعودة المعلمين والمعلمات لكافة المراحل الدراسية فان موعد العودة للعمل الرسمي بداية من يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022.