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عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022 سيكون قريبًا حيث سيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة، ومن الجدير بالذكر أنه اجتاز الآلاف من الطلاب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وهو عام استثنائي انتشر فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد نتيجة لذلك تم إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الوزارة وتم تعزيزها لحماية الطلاب من الإصابة، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة اليمن خاصة أنها تظهر متأخرة قليلاً.

نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 اليمن

وبحسب بعض مصادر فى التعليم بدأت امتحانات الثانوية العامة في اليمن2022 بشكل جدي وفق خطة وضعتها وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات للحد من تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، وأكدت المصادر أن العمل جار لاستكمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات لطلبة وطالبات الثانوية العامة، تمهيدا لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليمنية 2022 فور اعتمادها من الوزارة.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

كان من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم فى اليمن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في 24 يوليو 2022، لكن تم تأجيلها وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان النتائج، لكن من المتوقع أن تظهر في أوائل أغسطس الجارى.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

• أولاً قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية https://res-ye.net/ للحصول على النتائج.

• ثم حدد شعبة الطالب “علمى أو أدبى”.

• تحتاج إلى إدخال البيانات المطلوبة “الصف الدراسى ورقم جلوس الطالب”.

• ثم تحتاج إلى النقر فوق علامة “أنا لست روبوت”.

• أخيرًا، انقر فوق الزر “بحث”.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

سيتم تحميل نتيجة الثانوية العامة فى اليمن 2022 على الموقع عندما تعلن وزارة التربية والتعليم عن فور موافقة الوزير على النتائج وأسماء أوائل الثانوية العامة في عدن وصنعاء وحضرموت وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد قبل نشر النتائج على الموقع، حيث شارك في الامتحان أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 مطلع أغسطس الجارى.