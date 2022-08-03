نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لـ محبي لعبة فري فاير تعرف على طريقة شحن جواهر فرى فاير من الموقع الرسمي في المقال التالي
ما هي طريقة شحن جواهر فرى فاير، التي يتحدث عنها الجميع، والجميع يريد أن يتزود بالكثير منها، الجواهر هي العملة الافتراضية في اللعبة، والتي من خلالها تستطيع شراء أي شيء داخل اللعبة، حيث أن من خلالها تستطيع شراء الأسلحة، والشخصيات المختلفة، والأدوات المتنوعة، وكذلك أيضًا الملابس، وغيرها من الأشياء، والأدوات المهمة داخل اللعبة، ولهذا السبب يريد جميع اللاعبين أن يحصلوا على الكثير منها، حتى يصبحوا أقوى داخل اللعبة.
طريقة شحن جواهر فرى فاير عن طريق الموقع الرسمي
لقد قامت لعبة فرى فاير بعمل موقع إلكتروني رسمي خاص بشحن الجواهر، وهذا الموقع هو (جارينا)، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تشحن جواهر فرى فاير من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وهذه الخطوات هي:
- يجب عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي (جارينا).
- ثم يجب عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة اللعبة التي تريد شحن جواهر لها (عملة افتراضية)، وسوف تقوم بالضغط على أيقونة لعبة فرى فاير.
- ثم يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول عن طريق أي حساب إلكتروني تريد التسجيل به، أما إذا كنت مسجل الدخول بالفعل، فيجب عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة تعريف اللاعب.
- ثم يجب عليك أن تقوم بإدخال ID، والتأكد من أنه صحيح.
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- كذلك يجب عليك أن تقوم بالتأكيد على أنك لست برنامج روبوت، ثم سيتم فتح صفحة أخرى أمامك، وهي صفحة الشحن.
- ثم يجب عليك أن تقوم بتحديد كمية الجواهر التي تريدها، وتقوم أيضًا بتحديد الطريقة التي ستدفع بها.
- أما في حالة أنك ستقوم بالدفع عن طريق الهاتف، فيجب عليك أن تقوم بإدخال رقم هاتفك، ثم بعد ذلك ستصلك رسالة على الهاتف لتأكيد عملية الشراء، والتأكد من أنك من قام بها.
- ثم بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بالدخول إلى اللعبة حتى تتأكد من وجود الجواهر التي قمت بشرائها في المحفظة الخاصة بك.
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