نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد نايل سات ٢٠٢٢ الجديد للأطفال Majid Kids TV لأقوى برامج وأفلام كرتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد نايل سات 2022 بعد التحديث بجودة عالية لمتابعة أقوى برامج للأطفال الترفيهية والبرامج المتنوعة وأفلام الكرتون، والتي تبثها القناة من مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة لجميع دول الوطن العربي، والقناة مملوكة لشبكة أبو ظبي للإعلام تخضع لإشراف نخبة من المسؤولين الذين يتولون مسؤولية تحديث البرامج باستمرار والبث بجودة عالية، وتم تسمية قناة ماجد بهذا الاسم نسبة لمجلة ماجد التي كان يطالعها الآباء والأمهات الحاليين لتعد امتداد للأجيال، وقد نجحت قناة الأطفال Majid Kids TV في اجتذاب قاعدة عريضة من أبناء الوطن العربي لمتابعتها منذ عام بثها 2015 وحتى الآن ويرجع ذلك لما تقدمه القناة للأطفال من مجموعة شاملة تساعد على التنمية إدراك الطفل فهي ليست قناة ترفيهية فقط، بل قناة تعليمية من خلال برامج وأفلام تعمل على تقديم محتوى يمزج بين الفائدة والتسلية.

ضبط تردد قناة ماجد نايل سات القمر الصناعي ومتابعة القناة بجودة عالية

إضافة لما سبق ذكره فإن قناة ماجد تبث إرسالها على مدار ال 24 ساعة طوال اليوم، فتعد قناة صديقة للأسرة العربية إضافة لكونها قناة الأطفال الأولى والوحيدة التي تملك مكتبة ضخمة من الشخصيات الكرتونية التي احتوتها مجلة ماجد الخاصة بجيل الثمانينيات، وبإمكانك استقبال تردد قناة الأطفال من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بضبط طبق الاستقبال اللاقط على القمر الصناعي النايل سات ثم انقر على أيقونة التركيب في جهاز الاستقبال الريسيفر .

ثم انقر على أيقونة في جهاز الاستقبال . يلي ذلك النقر على خانة قائمة الترددات الأساسية.

أيضًا اضبط التردد 12226 على استقطاب أفقي H.

على ومعدل الرمز 27500.

كذلك قم بالنقر على أيقونة البحث search الظاهرة أمامك على الشاشة ومن ثم النقر على ok.

الظاهرة أمامك على الشاشة ومن ثم النقر على في النهاية سيتم استقبال قناة ماجد للأطفال بجودة عالية HD دون تشويش.

برامج الرسوم المتحركة من إنتاج قناة ماجد للاطفال Majid Kids TV

كما ذكرنا من قبل أن قناة الأطفال Majid Kids TV قدمت من بداية انطلاقها العديد من البرامج من إنتاجها الخاص نذكر منها:

ماجد.

كسلان.

أمونة المزيونة.

كذلك النقيب خلفان.

زكية الذكية.

أيضًا فطين.

فندق بصل وفلفل.

مدرسة البنات.

كما بثت القناة عبر شاشتها الصغيرة مجموعة أخرى من البرامج 2022 ومنها:

“أبطال سباق السيارات، قرية كواكوا المائية، لارفا، أصغر رجل في العالم، ايرنيست وسيليستين، فقاعات بيب، واحة أوسكار، القوة الصغيرة، ليو، الحارس الغابة، البقرة القط والمحيط، آغي، نينجا الفواكه، ممكلة الحيوانات، مغامرات مارتن الصباحية… إلخ”

مسلسات وأفلام قناة ماجد للأطفال

في الختام نذكر أقوى مجموعة من الأفلام التي قدمتها القناة ونالت إعجاب الأطفال من مختلف الأعمار كالتالي: