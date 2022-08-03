نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022|| ترتيب اوائل الثانوية العامة علمي وأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022، تزايدت مؤشرات البحث جوجل وذلك في الساعات الماضية عن نتيجة أوائل الثانوية العامة بعد أن بحث العديد من الطلاب، وأولياء الأمور عن هذا الأمر، وذلك مع اقتراب إعلان النتيجة، كما من المقرر أن يتم إعلان النتيجة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري إلا أن وزارة التربية والتعليم اتخذت إجراءات هامة حول أوائل الثانوية العامة لعام 2022 في خلال الساعات الماضية، سنتناول معلومات أكثر من موقعنا موقع ثقفني تابعونا.

إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني عن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ومتوقع ظهورها خلال الفترة من يوم 1 إلى يوم 7 أغسطس، كما أضاف ان لا صحة لما يتداول عن مؤشرات نسب النجاح، وأوائل الثانوية العامة، وأن لم تعتمد نتيجة الثانوية العامة إلى الآن، وما تم تداوله عن أن النتيجة على مكتب الوزير غير صحيح.

أوائل الثانوية العامة 2022

أوضح تقرير أن قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2022 يكون على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني في خلال الساعات المقبلة، وذلك لاعتماد النتيجة بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي كما أوضح أيضًا عن تحديد تنسيق القبول بالجامعات.

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة لعام 2022

متوقع أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال الـ48 ساعة القادمة اعتماد قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2022 حيث يقوم بعدها بالتواصل مع كل طالب، وطالبه من أوائل الثانوية العامة لكي يهنئهم تلفونيًا على التفوق، والاجتهاد.

درجات أوائل الثانوية العامة 2022

كما تصدرت تقارير أن حصول أي طالب على الدرجة النهائية، وذلك وفقًا أن تكون درجات أوائل الثانوية العامة لعام 2022 ما بين نسبة 90% إلى 95%، وهو نفس درجات العام الماضي، كما أعلن وزير التربية والتعليم الفني أن ظهور نتيجة الثانوية العامة يكون على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت من خلال هذا “الرابط“، وذلك بعد أن تعتمد رسميًا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.