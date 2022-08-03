عاجل- مصرع 3 أشخاص فى حادث طعن بالصين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان، إن "مهاجماً يرتدى قبعة ويضع قناعاً اقتحم دار حضانة فى مقاطعة أنفو"، مضيفة أن الحادث نتج عنه قتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين. وشهدت الصين فى الآونة الأخيرة حوادث طعن عديدة، كان آخرها الشهر الماضى، عندما هاجم شخص مجموعة من الأفراد داخل أحد مستشفيات شنجهاى قبل أن تبادر الشرطة وتطلق النار على المهاجم، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.

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