العالم اليوم - "أوبك+" يقرر زيادة الإنتاج بـ100 ألف برميل يوميا في سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر "أوبك+" يقرر زيادة الإنتاج بـ100 ألف برميل يوميا في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:21 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن تحالف "أوبك+" وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة مع حوالي 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.

ويبدد هذا الاتفاق آمال الولايات المتحدة في زيادة كبيرة في المعروض من النفط لخفض الأسعار.

وذكر بيان من "أوبك+" اليوم إن "محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة".

وأضاف أن "عدم كفاية الاستثمارات ستؤثر على توفر معروض نفطي كاف لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023".

وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف عقب هذه الأنباء لتعوض خسائرها في وقت سابق. وزادت عقود خام برنت الآجلة 78 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 101.32دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 95.36 دولارللبرميل.

وأظهرت وثيقة أن وزراء"أوبك+"، يتجهون للاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج، تعادل نحو 0.1 بالمئة فقط من الطلب العالمي على النفط، بحسب رويتر.

وطلبت الولايات المتحدة من المنظمة زيادة الإنتاج، غير أن الطاقة الفائضة محدودة وقد تحجم السعودية عن زيادة الإنتاج على حساب روسيا الشريكة في "أوبك+"، والتي تعرضت لعقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال ثلاثة مندوبين من "أوبك+" لوكالة رويترز قبل الاجتماع إن المجموعة قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في29 يوليو. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وتسببت العقوبات الأميركية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.

وبحلول سبتمبر، ستكون مجموعة "أوبك+" قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020 للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ومع ذلك، بحلول شهر يونيو كان إنتاج "أوبك+" أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من حصصها إذ أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمارات لدى آخرين إلى شل قدرتها على زيادة الإنتاج.

ومن المقرر ان تعقد "أوبك+" اجتماعها القادم في 5 سبتمبر، بحسب رويترز.