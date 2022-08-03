مناورات صينية.. ماذا يحدث فى جزيرة تايوان؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى تايوان غضب الصين، الأمر الذى جعلها تعلن حالة استنفار عسكرى وترسل مقاتلات إلى حافة المجال الجوى التايوانى، وتبدأ تدريبات عسكرية تنديدا بالإجراءات الأمريكية.





فى المقابل أدان جون كيربى، المنسق الاستراتيجى للاتصالات فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، التصعيد الصينى، وقال "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة بيلوسى، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، فى نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكرى العدوانى فى أو حول مضيق تايوان".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيار حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

والتقت بيلوسى رئيسة البلاد تساى إنج ون، فى تايبيه، اليوم الأربعاء، فيما قلدت رئيسة تايوان، بيلوسى وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكى.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.