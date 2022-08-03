روسيا تبدى استعدادها لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، مشيرا إلى أن موقف روسيا معروف لدى كييف ولم يتغير.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة حقا لحل الوضع فى أوكرانيا بطريقة دبلوماسية وما إذا كان المستشار الألمانى السابق جيرهرد شرودر يمكن أن يصبح وسيطا فى هذا الأمر - "لم يبد شرودر أى رغبة فى أن يصبح وسيطا، ونحن كنا ولا نزال مستعدين لحل المشكلة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية بشروطنا الخاصة". وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "هذه الشروط بالمناسبة تم الاتفاق عليها فى إسطنبول واتفق عليها الجانبان الروسى والأوكرانى، ولكن بعد ذلك رفض الجانب الأوكرانى هذا الاتفاق".

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