بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 5 ملايين

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و224 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 من فبراير الماضى.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" اليوم الأربعاء - أن البلاد استقبلت أمس الثلاثاء، 22 ألف وافد من أوكرانيا، فيما غادر 23 ألفا و600 أوكرانى للعودة إلى بلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين من بولندا إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 3.33 مليون شخص وذلك منذ فبراير الماضي. يشار إلى أن بولندا مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية

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