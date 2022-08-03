انطلاق المؤتمر العربى لمديرى الجنسية والأحوال المدنية فى تونس

جدة - نرمين السيد - وعقد المؤتمر بحضور كلا من: المقدم إبراهيم بن سيف الشندودى رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب بالحضور فى هذا المؤتمر الهام الذى ينعقد فى عاصمة الأمن العربى، ورفع إلى تونس العزيزة كل الشكر والعرفان على ما تحيط به مجلس وزراء الداخلية العرب الموقر من كريم الرعاية وبالغ العناية.

وتقدم كومان ببالغ الشكر والتقدير إلى أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية العرب، على ما يحيطون به الأمانة العامة من دعم بناء ورعاية موصولة.

وجاءت نص كلمة كومان وفق ما يلى:

لا شك أن أجهزتكم الموقرة تأتى فى صدارة الأجهزة الأمنية التى كانت عرضة للعدوى، أثناء جائحة كورونا بفعل تواصلها اليومى مع الناس، نظرا لما تقدمه للمواطنين من خدمات لا يمكن الاستغناء عنها، ولا حتى تأجيلها لتوقف كثير من المصالح الحيوية عليها.

لذا فإن استعراض تجارب الدول الأعضاء فى مجال تسيير العمل فى إدارات الجنسية والأحوال المدنية، سيكون مناسبة للاطلاع على الإجراءات التى تم اتخاذها لحماية العاملين فى تلك الإدارات دون الإخلال بقيامهم بواجباتهم التى لا تنحصر فقط فى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنما تتجاوز ذلك الى مد صناع القرار بمعطيات موثوق بها عن السكان تسمح برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مرفق فعال للجنسية والأحوال المدنية.

وتزداد أهمية الاطلاع على هذه التجارب إذا وضعنا فى الحسبان تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، ومن انتشار فيروسات أخرى.

إن تقديم الخدمات التى أشرنا إليها آنفا بشكل سريع ومتميز يتوقف على استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة، التى تسمح أيضا بتأمين وثائق الجنسية والأحوال المدنية وهو أمر فى غاية الأهمية إذ يمكن من تلافى تزوير الوثائق الثبوتية والحيلولة دون استخدامها فى شتى أنماط الجريمة.

ولهذا السبب أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال مؤتمركم هذا دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة فى إدارات الأحوال المدنية، تم إعداده فى ضوء المعطيات الواردة من الدول الأعضاء، آملين أن يشكل هذا الدليل آلية تسترشد بها الدول العربية عند اقتناء التجهيزات والنظم الضرورية.

وفى إطار الحرص ذاته على تأمين الوثائق وعلى تبادل الممارسات الفضلى بين الدول العربية وفى نطاق السعى إلى توحيد النماذج الأمنية العربية، ستنظرون اليوم فى صيغة معدلة ـ فى ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ـ للتصور الخاص ببطاقة هوية عربية نموذجية من حيث الشكل المناسب للبطاقة والبيانات الضرورية والمعايير التأمينية التى يجب توفرها فيها، بحيث يكون هذا التصور نموذجا تسترشد به الدول الأعضاء.

وأخيرا دعونى أشير إلى أن الأمانة العامة تلقت من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الرغبة فى عرض خطة العمل الإقليمية العربية للانتماء والهوية القانونية على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فى اعتمادها. ونظرا لاختصاص إداراتكم بهذا المجال فقد رأينا عرض الموضوع عليكم تمهيدا لعرضه على المجلس الموقر، كما تم عرضه الأسبوع الماضى على المؤتمر العربى العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.

يسعدنى ختاما أن أجدد الترحيب بكم، واثقا من أنكم ستناقشون هذه البنود بما عهدناه بكل كفاءة واقتدار، وصولا الى نتائج بناءة تسهم فى تعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجالات الجنسية والأحوال المدنية.