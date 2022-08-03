نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسائل العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج دعم المواشي عن متى موعد صرف إعانة مربي الماشية ؟ حيث أن برنامج دعم المواشي من أهم البرامج التي تقدمها وزراة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في ظل إعانة مربي المواشي بهدف سعي حكومة المملكة لدعم الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي.

متى موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444

من المتوقع أن يتم صرف إعانة لمربي المواشي للشهر الجاري في يوم 5 محرم 1444، ولكن لم يتم إصدار أي موعد رسمي لصرف الدعم الزراعي لمربي المواشي لذلك الشهر، ويتم الصرف في العادة بين يوم 1 إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

شروط الاستفادة من دعم برنامج الدعم الزراعي

حددت الجهات المختصة عدة شروط للاستفادة من دعم برنامج الدعم الزراعي:

يشترط الجنسية السعودية والاقامة الدائمة بأراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن بكون لدى المتقدم بطاقة تنقل سارية الفعالية.

حصول المستفيد على البطاقة الصحية من الجهات المختصة.

لا يكون الشخص المستفيد مسجوناً أو موقوف قضائياً بسبب ارتكاب جرائم أو قضايا غير أخلاقية.

يكون لدى الشخص المستفيد حساب جاري. ان كان المتقدم من المتقاعدين يجب أن يتجاوز راتب التقاعد 10 آلاف ريال سعودي.

الا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

لا يكون موظف بأحد الجهات الحكومية أو الخاصة.

ان يكون للشخص المتقدم حساب إلكتروني مسجل في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

آلية التسجيل للاستفادة من دعم إعانة مربي الماشية

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحديد عدة خطوات للتسجيل للاستفادة من دعم المواشي إلكترونياً، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفير للوقت والجهد، ويمكن ذلك من خلال اتباع الآتي:

الذهاب إلى الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بدعم المواشي. واختيار برنامج دعم صغار مربي الماشية. ثم يتم الضغط على طلب الخدمة. واختيار مستخدم جديد. وادخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة. الاطلاع على كافة الشروط والأحكام. ثم يتم الضغط على زر موافقة. واختيار تسجيل. ويتم استكمال البيانات من إدخال رقم الحساب البنكي. والموافقة على الشروط الموجودة. ثم الضغط على إرسال.

رقم الدعم الزراعي للاستفسار عن موعد إعانة مربي الماشية

حددت الجهات المختصة لدعم الزراعي لمربي المواشي رقم موحد للتواصل بالدعم الفني، فيمكن أصحاب المواشي من الاتصال بالرقم (19930) للاستفسارات والتساؤلات خلال ساعات العمل المحددة، والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، بالاضافة إلى إمكانية التواصل إلكترونياً عبر : موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إرسال التعليقات الاستفسارات. وكذلك من خلال خدمة صوت المواطن. أو حساب وزارة الزراعة السعودية بمنصة تويتر. الحساب الرسمي لوزارة الزراعة بمنصة إنستغرام.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في مقالنا هذا موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444، وشروط وطريقة التسجيل للاستفادة من دعم مربي المواشي، كما قدمنا طرق التواصل مع البرنامج.