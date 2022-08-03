نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link” نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس moe.gov.eg موقع وزارة التربيه والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال طلاب المرحلة الثانوية 2022 بشعبتيه العلمية والأدبية وأولياء أمورهم يبحثون عن روابط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس وذلك فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي،حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير رابط رسمي على الإنترنت يمكن لطلاب الثانوية في عام 2022 معرفة نتائجهم عند ظهورهم برقم جلوس الطالب الخاص به وذلك عقب اعتمادها رسمياً من قبل الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من 1 حتى 7 أغسطس، ويتم تصحيح حوالي 10 مليون بابل شيت داخل الكنترول كما أن معدل النجاح في الثانوية العامة لعام 2022 غير معروف بعد،ولا يوجد تأخير في موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022، تم تحديد الموعد بشكل صحيح من البداية، ولا يزال العمل جاريًا داخل كنترولات الثانوية العامة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

• الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022.

• سيتم طلب نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 بعد اعتماد النتائج رسميًا.

• يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022، فسيتم عرض تفاصيل النتيجة.

• عرض نتيجة الثانوية العامة متضمنة درجات كل مادة.

• حالة الطلاب ( نجاح – رسوب- دخول الدور الثانى).

• سيتم الآن عرض نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلاب.

• مجموع الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية هو 410.

ترتيب أوائل الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر مختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء ترتيب أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 وفق ضوابط ومعايير معينة وأهمها درجات الطالب فى المواد وفى المجموع الكلى، لاحظ أنه عند تساوي عدة طلاب، يتم ترتيب السلسلة أبجديًا، ويتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب من كل شعبة.

امتحانات الثانوية العامة 2022

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريح تلفزيوني إن 708 آلاف طالب وطالبة اجتازوا امتحانات الثانوية العامة، مع اختبار 10 ملايين بابل شيت،وتابع: “نحن نساعد الطلاب في الحصول على درجات جيدة وعملية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة صعبة ومعقدة، لذلك نحتاج إلى وقت”، وأكد أن ما ينشر على بعض المواقع بشأن نتيجة الثانوية العامة لا دليل له من الصحة والغرض منه هو إثارة القلق والتوتر لدى الطلاب واولياء الأمور وأضاف: لا داعى للقلق والتوتر وأنا لا أعرف شيئًا عن النتيجة حتى الأن أو حتى نسبة النجاح”.

ووفقا لحديث المصدر، سيتم مراجعة كل مستندات البابل شيت ومقارنتها بأرقام جلوس الطلاب ليتم تطبيق كافة شروط الدقة في عملية التصحيح الإلكتروني، ليتم صدور نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 لكل طالب متوافقة تماما، لما سجله الطالب من إجابات مرتبطة بكوده الخاص في ورقة الإجابة ورقم جلوسه، ليتم استبعاد حدوث أي أخطاء في تلك المرحلة لأنها ستحدث بعناية ودقة شديدة.