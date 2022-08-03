نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تظهرنتيجة الثانوية العامة 2022 وما هي المواقع التي تعرضها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022، الثانوية العامة هي الحدث الأبرز الذي يشغل بال كثير من المصريين في نفس الموعد من كل عام، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب حصد نتائج مجهوداتهم طوال العام، ويعد سؤال متى تظهرنتيجة الثانوية العامة هو الأكثر تداولًا هذه الأيام.

هل تم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

تداولت الكثير من المواقع الإلكترونية الكثير من الأخبار والتسريبات حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية 2022 ، حيث أكدت بعض المواقع أن النتيجة ستظهر يوم الخميس الموافق 2 أغسطس، بينما أكدت مواقع أخرى أن أسماء الأوائل ستكون متاحة على مكتب الوزير خلال يومين.

إلا أن وزير التربية والتعليم قد أكد في تصريح سابق أنه لا خبر لصحة ما يتداول عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، وأنه على أولياء الأمور انتظار المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن النتائج.

كما صدر تصريح سابق من الوزارة يفيد بأن النتيجة ستكون متاحة في أي وقت خلال الأيام من 1 إلى 7 أغسطس 2022، وهذا يعني أن النتيجة ستظهر في موعد أقصاه يوم الأحد القادم 7 أغسطس.

كما أكد المسئولون من قبل أن التصحيح الآلي يتم بشكل فوري وسريع، حيث يتم إرسال جميع أوراق البابل شيت الخاصة بطلاب الثانوية العامة مباشرة إلى مقر المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمة في مدينة السادس من أكتوب، ليتم تصحيحها بشكل آلي، وهذا يضمن دقة النتائج وسرعة التصحيح.

كيف يتم تصحيح البابل شيث

قبل التصحيح يتم مراجعة جميع الأوراق يدويًا للتأكد من عدم تمزق بعض الأوراق أو غير ذلك من الأخطاء التي تمنع الماسح الضوئي من قراءة البابل شيت.

عند تصحيح البابل شيث، يقوم المسئول عن لجنة التصحيح بوضع الأوراق في جهاز التصحيح الذي يمررها عبر ماسح ضوئي، ويقوم الماسح باحتساب الدرجة داخل كل ورقة، ثم يصدر تقرير مطبوع مفصل، به عدد الأوراق التي تم تصحيحها واسماء الطلاب وأرقام الجلوس ودرجاتهم في كل سؤال والدرجة النهائية في المادة.

المواقع التي تعرض نتيجة الثانوية العامة 2022

بمجرد عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة تكون النتيجة متاحة على المنصات المتعاقدة مع الوزارة مثل موقع نتائج اليوم السابع.

وبعد ذلك بقليل ستكون متاحة برقم الجلوس واسم الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2022

هذا وقد أضحت الوزارة سابقًا أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 قد بلغ 707,992 ألف طالب وطالبة بجميع محافظات الجمهورية، منهم حوالي 338 ألف طالب بشعبة علمي رياضة و100 ألف و213 طالب بشعبة علمي علمي،وحوالي 268,897 ألف طالب بالشعبة الأدبية.