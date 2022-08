Infinix smart 6 plus صفقة انفينكس الجديدة | مراجعة الهاتف والأسعار

Infinix smart 6 plus هاتف إقتصادي جديد آخر من هواتف شركة Infinix الذكية والخاصة بهذا العام 2022. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق نسخة جديدة ضمن عائلة الـSmart من هواتفها وهو هاتف Infinix smart 6 plus. ينطلق الهاتف في فئة سعرية جديدة شبه خالية من المنافسة لعدم توافر الكثير من الهواتف بتلك الأسعار. ومع ذلك تقدم الشركة هاتفها الجديد مع مجموعة من المواصفات المتواضعة والتي تقدم أداء مقبول مقارنة بسعر الهاتف لتوفير صفقة جيدة لمجموعة من مستخدمي هواتف الشركة. فالهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Helio G25 الموجود في هاتف شاومي الجديد Redmi 10A. يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة IPS بجودة HD+ مع حجم أقرب لـ6.8 إنش ، إلا أنها تتوفر مع معدل تحديث 90 هيرتز وبالتالي تتفوق علي شاشة هاتف شاومي. كذلك يوجد أيضاً نظام كاميرات ثنائي في ظهر الهاتف ليس الأفضل ولكنه يفي بالغرض المطلوب. والجدير بالذكر أيضاً أن للشركة هواتف أخري ضمن فئات سعرية أعلي وتقدم مواصفات أفضل مثل : Infinix note 12 G96 ، Infinix note 12 vip ، Infinix note 12 pro ، Infinix note 12.وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Infinix smart 6 plus الجديد من شركة Infinix.

مواصفات هاتف Infinix smart 6 plus :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 202 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ يأتي الهاتف أيضاً بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري حتي 512 جيجا.‌

جيجا.‌ كذلك لا يتوفر الهاتف مع أي إعلان رسمي لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء بشهادة IP.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.82 إنش تأتي من نوع IPS LCD ، مع جودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل.‌

إنش تأتي من نوع ، مع جودة مع دقة بكسل.‌ تتوفر الشاشة أيضاً مع درجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 440 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ كما تحتل الشاشة نسبة 90.66% من جسم الهاتف ، وبالتالي توفر مساحة عرض أكبر.‌

من جسم الهاتف ، وبالتالي توفر مساحة عرض أكبر.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي تتيح افضل تجربة والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، والتي تتيح افضل تجربة والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كذلك شاشة الهاتف أيضاً تأتي مع معدل تحديث جديد 90 هيرتز ، لتوفير بعض السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.

أداء الهاتف :

‌كما يتوفر الهاتف مع واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من انفينكس XOS 10.6 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 .‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل .‌ يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج رباعي النواة من شركة ميديا تيك وهو Media Tek Helio G25 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌ معالج الهاتف يحتوي علي أربعة أنوية تأتي من نوع Cortex-A53 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز ‌

، وتعمل بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز ‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نفس النوع Cortex-A53 ، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي 1.5 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي 1.5 جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً عن وحدة معالجة الرسوميات GPU مع معالج من نوع PowerVR GE8320 .‌

مع معالج من نوع .‌ يتوفر أيضاً من الهاتف إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 64 جيجا مع 3 جيجا رام.

كاميرا هاتف Infinix smart 6 plus :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية HDR مع وجود فلاش ليد ثنائي.‌

، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع وجود فلاش ليد ثنائي.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر مع دعم خاصية الـAF.‌

، تتوفر مع دعم خاصية أما بالنسبة للكاميرا الثانية فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تتوفر كاميرات الهاتف أيضاً بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات الخلفية.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات الخلفية.‌ كذلك الهاتف متوفر بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة HD مع دقة 720 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Infinix smart 6 plus مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، وذلك مقبول بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، وذلك مقبول بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

وبالنسبة للحماية فتوجد بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الظهر أسفل الكاميرات.‌

بالإضافة إلي دعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، وأيضاً البوصلة.‌

كذلك الهاتف متوفر مع بطارية من نوع ليثيوم أيون تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات.‌

مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات.‌ لكن مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من النوع القديم MicroUSB 2.0 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

، مع دعم خاصية أخيراً : الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، والبنفسجي أيضاً.

سعر هاتف Infinix smart 6 plus :