نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين اليوم في السعودية || جدول أسعار مشتقات الوقود المُعلن من أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد سعر لتر البنزين اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في ظل ارتفاع أسعار منتجات البترول العالمية وقد أعلنت العديد من الشركات عبر موقعها الرسمي عن الأسعار الجديدة للوقود، هذا ونحن اسرة موقع ثقفني الاخباري نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بسعر البنزين في السعودية بتاريخ اليوم.

سعر لتر البنزين اليوم في السعودية

وارد أن يتغير سعر لتر البنزين اليوم في السعودية، وكذلك والمواد البترولية الأخرى وقد ارتفع سعر لتر البنزين نتيجة لارتفاع أسعار البترول في جميع أنحاء العالم كما ذكرنا من قبل، وقد أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي عن الأسعار الجديدة، والتي جاءت كما يلي

بنزين 95: سعر 1 لتر يساوي 2.33 ريال.

بنزين 91: سعر 1 لتر يساوي 2.18 ريال.

كيروسين: سعر 1 لتر يساوي 0.70 ريال.

غاز البترول المسال: يساوي 0.75 ريال للتر.

سعر الديزل: سعر 1 لتر يساوي 0.52 ريال.

أسباب ارتفاع سعر لتر البنزين اليوم في السعودية

ومن الجدير بالذكر أنه هناك عدد من الأسباب تؤدي إلى ارتفاع سعر لتر البنزين اليوم في السعودية، على الرغم من أنه تعتبر المملكة العربية السعودية هي المصدر رقم 1 للبترول في العالم، إلا أنها مع ذلك تتأثر بشكل مباشر بما يجري في العالم، ومن أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة سعر لتر البنزين هي ما يلي:

قانون العرض والطلب على البنزين. المعدل الضريبي. تكلفة النقل.

ومن الجدير بالذكر ايضا أنه تحرص شركة أرامكو على تطبيق أسعار البنزين الجديدة في السعودية في اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي، حيث تعلن عن تعديل أسعار الوقود ومنتجات الطاقة وفقًا لعدد الإجراءات التي أمرت بها وزارة التجارة والصناعة بالمملكة.

وعليه تقوم الشركة بتوضيح الأسعار المتداولة محليا لمنتجات الطاقة والتي تكون قابلة للتغير من حيث ارتفاع أو انخفاض الأسعار أما عن تصدير البترول ومشتقاته من المملكة إلى الأسواق العالمية، فتقوم الشركة بمراجعة سعر البنزين بشكل دوري من أجل عدم استغلال المواطن السعودي، كما تقوم الشركة بعمل استراتيجيات ناجحة لتكون هي الابرز و الأفضل في السوق المحلي والعالمي في بيع الوقود بالتجزئة على مستوى عالمي، وتجدر الاشارة الى ان شركة أرامكو هي الخامسة في الترتيب في أقل سعر للبنزين ومشتقاته بين دول العالم.