رابط نتائج قبول جامعة الطائف 1444 للدبلوم والبكالوريوس بوابة القبول الموحد

زادت وتيرة البحث من جانب الطلاب والطالبات عن رابط نتائج قبول جامعة الطائف للدبلوم والبكالوريوس في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ويتطلع العديد من أبنائنا الطلاب إلى معرفة نتيجة ترشيحهم في جامعة الطائف إلكترونياً في جو من القلق والتوتر، وجدير بالذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف قد أعلنت منذ قليل عن ظهور نتائج ترشيح الطلاب الأولية على موقعها الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من الإستعلام في غضوم دقائق معدودة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج الترشيح بالجامعةإلكترونياً وشروط التسجيل كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتائج قبول جامعة نجران، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة الطائف

قامت جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية بفتح أبوابها لإستقبال طلبات الطلاب للإلتحاق والتسجيل بها لدراسة الدبلوم والبكالويوس ابتداءاً من يوم الأحد 25/12/1443 ه حتى يوم الخميس 29/12/1443 ه حتى تعطي الفرصة كاملة أمام جميع الطلاب للتسجيل والتقديم فيها، وقد اعلنت الجامعة نتائج القبول والترشيح بها منذ قليل اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022م الموافق 5/1/1444ه، ويُمكنكم الإستعلام عن نتائج القبول بجامعة الطائف إلكترونياً من خلال النقر على الرابط المظلل حيث سينقلكم إلى صفحة الإستعلام عن النتيجة، ويجب على الطالب المُرشح تأكيد القبول في مدة لا تتعدى 48 ساعة حتى يتم تأكيد حجز مقعده في الكلية، ويُمكنكم معرفة كيفية تأكيد القبول من خلال اتباع التعليمات في الفيدي الموضح

شروط القبول

وضعت جامعة الطائف عدة شروط لقبول الطلاب المتقدمين للدراسة بالكليات أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية واجتياز اختبار القدرات العامة والتحصيلي ولم يمر علي تخرجه من الثانوية العامة أكثر من عامين إذا تقدم إلى الكليات الطبية و5 أعوام عند التقدم للكليات الأخرى، ونحيطكم علماً أنه تمت عملية المفاضلة والإختيار بين الطلاب إلكترونياً بدون تدخل بشري.

والآن وفي نهاية مقالنا نود أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع الهام الذي يشغل بال الآلاف من الطلاب في المملكة العربية السعودية، وبإمكانكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل فقط اترك سؤالك وسنقوم بالرد عليه فوراً